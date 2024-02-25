Эрик Дайер прокомментировал уход Тухеля из «Баварии»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер дал комментарий по поводу ухода Томаса Тухеля с поста главного тренера баварцев летом:
Это разочаровывает, ведь именно он привёл меня сюда. У нас отличные отношения. Очень жаль [что он уходит], потому что Томас действительно отличный тренер.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1373024/dayer-erik-bavariya 25.02.2024
Это ошибка или "утро" эта такая какая то аллегория?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1373024/dayer-erik-bavariya 25.02.2024
Это ошибка или "утро" эта такая какая то аллегория?