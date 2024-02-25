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Эрик Дайер прокомментировал уход Тухеля из «Баварии»

вчера, 08:37

Защитник «Баварии» Эрик Дайер дал комментарий по поводу ухода Томаса Тухеля с поста главного тренера баварцев летом:

Это разочаровывает, ведь именно он привёл меня сюда. У нас отличные отношения. Очень жаль [что он уходит], потому что Томас действительно отличный тренер.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 09:40, ред.
В Баварии, чем проще, тем лучше. Меньше выдумки и фантазии- больше прагматизма и холодного расчета. Но, в Баварии, всем будет сложно работать, здесь, всё рассматривается под микроскопом. Тухелю- Удачи в другом клубе!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:05
Очень жаль, потом утро он действительно отличный тренер.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1373024/dayer-erik-bavariya 25.02.2024

Это ошибка или "утро" эта такая какая то аллегория?
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:50
Эрика спросили - он дежурно, тактично ответил...
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