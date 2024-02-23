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Тен Хаг прокомментировал покупку Рэтклиффом части МЮ

вчера, 21:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг дал комментарий о покупке Джимом Рэтклиффом части клуба:

Я считаю, что он подходящий человек для «Манчестер Юнайтед». Мы едины. У нас одинаковые амбиции.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:26
Денис Прокопьев

Если даже и так, но я то почему должен слышать и знать его? Я живу в Англии? Я живу в Манчестере? Я связан с МЮ может как то?

И да, разочарую тебя, о нём я узнал ещё 2 года назад, Рэдклифф был одним из претендентов на покупку Челси.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:57
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:48
    Он вероятно, даже ранее и не слышал о нём.
    Гость
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