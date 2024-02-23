Тен Хаг прокомментировал покупку Рэтклиффом части МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг дал комментарий о покупке Джимом Рэтклиффом части клуба:
Я считаю, что он подходящий человек для «Манчестер Юнайтед». Мы едины. У нас одинаковые амбиции.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг дал комментарий о покупке Джимом Рэтклиффом части клуба:
Я считаю, что он подходящий человек для «Манчестер Юнайтед». Мы едины. У нас одинаковые амбиции.
Если даже и так, но я то почему должен слышать и знать его? Я живу в Англии? Я живу в Манчестере? Я связан с МЮ может как то?
И да, разочарую тебя, о нём я узнал ещё 2 года назад, Рэдклифф был одним из претендентов на покупку Челси.
Если даже и так, но я то почему должен слышать и знать его? Я живу в Англии? Я живу в Манчестере? Я связан с МЮ может как то?
И да, разочарую тебя, о нём я узнал ещё 2 года назад, Рэдклифф был одним из претендентов на покупку Челси.