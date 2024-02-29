«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел в 1/4 Кубка Англии

«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» со счётом 3:0 в 1/8 Кубка Англии.
За «красных» забили только 18-летние воспитанники: Луйе Кумас (44) и Джейден Даннс (73, 88).
В 1/4 «Ливерпуль» сойдётся с «Манчестер Юнайтед».
|Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
|Матч завершен
«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» со счётом 3:0 в 1/8 Кубка Англии.
За «красных» забили только 18-летние воспитанники: Луйе Кумас (44) и Джейден Даннс (73, 88).
В 1/4 «Ливерпуль» сойдётся с «Манчестер Юнайтед».
Из киперов на замене на 1 месте Дубровка(правда это был основным кипером) на 2 месте Келлехер.
Из киперов на замене на 1 месте Дубровка(правда это был основным кипером) на 2 месте Келлехер.
PS А красным пожелаем удачи в 1/4 финала.
PS А красным пожелаем удачи в 1/4 финала.
сложилось стойкое впечатление что обоим командам выход дальше был не нужен..
но когда красные дали пару шансов святым забить, а те не использовали, тут уже детсад красных решил отметиться на домашнем стадионе)
с победой красных, молодцы!!
с дебютом и первыми голами молодежь красных!
сложилось стойкое впечатление что обоим командам выход дальше был не нужен..
но когда красные дали пару шансов святым забить, а те не использовали, тут уже детсад красных решил отметиться на домашнем стадионе)
с победой красных, молодцы!!
с дебютом и первыми голами молодежь красных!