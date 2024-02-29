«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел в 1/4 Кубка Англии

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сегодня, 00:52

«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» со счётом 3:0 в 1/8 Кубка Англии.

За «красных» забили только 18-летние воспитанники: (44) и (73, 88).

В 1/4 «Ливерпуль» сойдётся с «Манчестер Юнайтед».