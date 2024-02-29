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«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел в 1/4 Кубка Англии

сегодня, 00:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» со счётом 3:0 в 1/8 Кубка Англии.

За «красных» забили только 18-летние воспитанники: Луйе Кумас (44) и Джейден Даннс (73, 88).

В 1/4 «Ливерпуль» сойдётся с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 20:35
если они скажем так с академией не справились,то даже страшно подумать,что их ждёт в АПЛе. Слабоваты Святоши,хотя пожелаю им быть в тройке и войти в АПЛ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:32, ред.
голы забивать хорошо,Но как было важно не пропустить их в стартовом отрезке и тут уже в раме был далеко не детсадовец.Великолепная игра Келлехера, дала хороший шанс на успех. Каоймин на вид,как будто бы всё будет пропускать,что летит в ворота и даже мимо,но внешность обманчива. К примеру если бы сказали обменять на Онану и ещё бы за камерунца доплатили пару десятков лямов,я бы предпочёл оставить бледнолицего.
Из киперов на замене на 1 месте Дубровка(правда это был основным кипером) на 2 месте Келлехер.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:19
Уж слишком неравные силенки были....)
DXTK
DXTK
сегодня в 13:14
Проиграли и проиграли Ливерпулю, это сейчас не так важно, У Саутгемптона другие задачи, клуб за месяц проиграл несколько важных игр чемпионата и теперь отстает от второго места в таблице, так что они сейчас больше думают о плейофф шипа за выход в АПЛ.

PS А красным пожелаем удачи в 1/4 финала.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:33
Наверное у Ливерпуля лучшая футбольная школа, молодеж у них неплохая
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:16
Молодежка Ливерпуля сильнее претендента на выход в АПЛ) Поздравляю птенцов Клоппа.
shur
shur
сегодня в 10:06
...Хайл Юрган! Битте ТРЕБЛ !!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:44
Ну что, Ливер в погоне за вторым трофеем????
adekvat
adekvat
сегодня в 08:34
Клопп на прощание хочет пару титулов в АПЛ прибрать.
матос
матос
сегодня в 07:26
Молодость Ливерпуля хороша , с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:21
Ни одного из них не знаю))
112910415
112910415
сегодня в 07:10
молодые не подвели !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:18
Без вариантов для Саутгемптона .
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:00, ред.
детский сад Юргена ждёт с нетерпением Мю)
сложилось стойкое впечатление что обоим командам выход дальше был не нужен..
но когда красные дали пару шансов святым забить, а те не использовали, тут уже детсад красных решил отметиться на домашнем стадионе)
с победой красных, молодцы!!
с дебютом и первыми голами молодежь красных!
Гость
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