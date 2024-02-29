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Хет-трик Талиски не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хазм»

вчера, 22:04
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-ХазмМатч завершен

«Аль-Наср» сыграл вничью против «Аль-Хазма» (4:4) в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 31-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Аль-Насра» Талиска с пенальти. На 55-й минуте защитник «Аль-Хазма» Ахмад аль-Мхемаид сравнял счёт. На 62-й минуте Талиска оформил дубль. На 66-й минуте полузащитник «Аль-Хазма» Тозе снова сравнял счёт. На 72-й минуте Талиска оформил хет-трик, однако на 85-й минуте нападающий «Аль-Хазма» Файз Селемани сравнял счёт. На 91-й минуте форвард «Аль-Насра» Садио Мане реализовал пенальти, но на 100-й минуте защитник «Аль-Хазма» Паулу Рикарду снова сравнял счёт.

«Аль-Наср» идёт на 2-м месте (53 очка), «Аль-Хазм» занимает 18-е место (14 очков). Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участие в этом матче.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 07:52
Договорной матч!
112910415
112910415
сегодня в 07:15
результат провальный !
один из игроков был дисквалифицирован накануне за неприличный жест ...
и не победили аутсайдера
112910415
112910415
сегодня в 05:38
не дотянуться до 1 места !
xabhmccdkd4v
xabhmccdkd4v
сегодня в 05:35
Талиска так и не вытянул команду, мне нравится этот нападающий
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:59
Опечатка. Последнее слово не с той буквы написал.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:42
Без Рона не справелись даже с аутсайдером лиги. Вот как команде важен лидер!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:28
Дорого "рукоблудие" и болтовня одного чела обходятся командам в психологическом плане.. Юве, МЮ, Наср.. Кто следующий?.. Хе..🤣
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:17
Талиска и раньше тащил, и сейчас вместе с Мане тащит игру команды. Но вся слава идет другому.
Гость
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