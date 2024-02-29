Хет-трик Талиски не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хазм»

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вчера, 22:04

«Аль-Наср» сыграл вничью против «Аль-Хазма» (4:4) в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 31-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Аль-Насра» Талиска с пенальти. На 55-й минуте защитник «Аль-Хазма» Ахмад аль-Мхемаид сравнял счёт. На 62-й минуте Талиска оформил дубль. На 66-й минуте полузащитник «Аль-Хазма» Тозе снова сравнял счёт. На 72-й минуте Талиска оформил хет-трик, однако на 85-й минуте нападающий «Аль-Хазма» Файз Селемани сравнял счёт. На 91-й минуте форвард «Аль-Насра» Садио Мане реализовал пенальти, но на 100-й минуте защитник «Аль-Хазма» Паулу Рикарду снова сравнял счёт.

«Аль-Наср» идёт на 2-м месте (53 очка), «Аль-Хазм» занимает 18-е место (14 очков). Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участие в этом матче.