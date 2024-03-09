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Роналду и Месси в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

сегодня, 10:44

Sportico опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. При подсчёте издание учитывало: зарплату, бонусы, призовые, а также доходы атлетов с околоспортивной деятельности за всю карьеру и по её окончанию с учётом инфляции.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории вошли трое представителей футбола. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, а также бывший полузащитник сборной Англии (на данный момент совладелец «Интер Майами») Дэвид Бекхэм.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан — 3 миллиарда 750 миллионов долларов (баскетбол).

2. Тайгер Вудс — 2 миллиарда 660 миллионов долларов (гольф).

3. Криштиану Роналду — 1 миллиард 920 миллионов долларов (футбол).

4. Арнольд Палмер — 1 миллиард 760 миллионов долларов (гольф).

5. Леброн Джеймс — 1 миллиард 700 миллионов долларов (баскетбол).

6-7. Джек Никлаус — 1 миллиард 670 миллионов долларов (гольф).

6-7. Лионель Месси — 1 миллиард 670 миллионов долларов (футбол).

8. Дэвид Бекхэм — 1 миллиард 500 миллионов долларов (футбол).

9. Роджер Федерер — 1 миллиард 490 миллионов долларов (теннис).

10. Флойд Мэйвезер — 1 миллиард 480 миллионов долларов (бокс).

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:50
В России тоже есть такие парни но только в России..
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 11:43, ред.
Майклa Джорданa трудно будет обогнать. Air Jordan был и остается иконой в мировом баскетболе. В 90-е годы он был самым популярным баскетболистом и спортсменом в мире. За 8 лет в НБА выиграл 6 раз. За этот период в составе команды «Чикаго Буллз» он одержал 3 победы подряд в НБА дважды — 1991-1993, 1996-1998. В 1994–1995 годах он сделал перерыв в баскетболе и начал заниматься бейсболом. 31 марта 1994 года Джордан удивил спортивный мир, подписав договор с «Чикаго Уайт Сокс» (американский профессиональный бейсбольный клуб). И этот перерыв был связан со смертью отца, которого убили на улице. Отец всегда поддерживал его в баскетболе, а после его трагической смерти он объяснил эту перемену следующим образом: что "тяжело играть, когда на трибунах нет твоего отца, который ни разу не пропустил ни одного матча". Ну, в футболе такого не было. Поиграйте два года, используя другие мышцы, которые не нужны в баскетболе, затем вернитесь и выиграйте три сезона подряд в НБА. Сможете? Так мог бы только он.

Ну это я хотел объяснить почему у него почти два раза больше чем у других. В 21 веке, в век интернета и возможностей, легко позаботиться о своем имидже и повысить свою популярность. А в 90-е не было Инстаграма и т.п. В 21 веке у Джордана было бы во много раз больше, чем у любого спортсмена мирового спорта.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 57qd43wyhbfd (раскрыть)
сегодня в 11:37, ред.
"Особенно впечатляют суммы, заработанные Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом. "

Реакция на выдержку из текста от многократного чемпиона по экономическим видам спорта Аркаши Ротенберга.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 11:17
Почти все американцы или заработали в Америке.
57qd43wyhbfd
57qd43wyhbfd
сегодня в 11:13
Очень интересный рейтинг, любопытно было узнать о заработках спортсменов разных видов спорта. Особенно впечатляют суммы, заработанные Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом. Их доходы сопоставимы с состоянием некоторых молодых звёзд NBA. Криштинау Роналду, Лионель Месси и Дэвид Бекхэм также не отстают, и их достижения в футболе по-настоящему впечатляют. В целом, этот рейтинг показывает, насколько профессиональный спорт может быть прибыльным для спортсменов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:12, ред.
За одно то, что мы уже с тобой тут 3 слова написали.
Elliada_
Elliada_ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:07
Это все деньги, которые они заработали за всю жизнь с учетом инфляции. Это не капитал, который у них есть в данный момент.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:46
За что такие бабки???
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