Роналду и Месси в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Sportico опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. При подсчёте издание учитывало: зарплату, бонусы, призовые, а также доходы атлетов с околоспортивной деятельности за всю карьеру и по её окончанию с учётом инфляции.
В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории вошли трое представителей футбола. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, а также бывший полузащитник сборной Англии (на данный момент совладелец «Интер Майами») Дэвид Бекхэм.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Майкл Джордан — 3 миллиарда 750 миллионов долларов (баскетбол).
2. Тайгер Вудс — 2 миллиарда 660 миллионов долларов (гольф).
3. Криштиану Роналду — 1 миллиард 920 миллионов долларов (футбол).
4. Арнольд Палмер — 1 миллиард 760 миллионов долларов (гольф).
5. Леброн Джеймс — 1 миллиард 700 миллионов долларов (баскетбол).
6-7. Джек Никлаус — 1 миллиард 670 миллионов долларов (гольф).
6-7. Лионель Месси — 1 миллиард 670 миллионов долларов (футбол).
8. Дэвид Бекхэм — 1 миллиард 500 миллионов долларов (футбол).
9. Роджер Федерер — 1 миллиард 490 миллионов долларов (теннис).
10. Флойд Мэйвезер — 1 миллиард 480 миллионов долларов (бокс).
Ну это я хотел объяснить почему у него почти два раза больше чем у других. В 21 веке, в век интернета и возможностей, легко позаботиться о своем имидже и повысить свою популярность. А в 90-е не было Инстаграма и т.п. В 21 веке у Джордана было бы во много раз больше, чем у любого спортсмена мирового спорта.
Ну это я хотел объяснить почему у него почти два раза больше чем у других. В 21 веке, в век интернета и возможностей, легко позаботиться о своем имидже и повысить свою популярность. А в 90-е не было Инстаграма и т.п. В 21 веке у Джордана было бы во много раз больше, чем у любого спортсмена мирового спорта.