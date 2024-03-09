Роналду и Месси в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

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сегодня, 10:44

Sportico опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. При подсчёте издание учитывало: зарплату, бонусы, призовые, а также доходы атлетов с околоспортивной деятельности за всю карьеру и по её окончанию с учётом инфляции.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории вошли трое представителей футбола. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии , форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины , а также бывший полузащитник сборной Англии (на данный момент совладелец «Интер Майами») .

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан — 3 миллиарда 750 миллионов долларов (баскетбол).

2. Тайгер Вудс — 2 миллиарда 660 миллионов долларов (гольф).

3. Криштиану Роналду — 1 миллиард 920 миллионов долларов (футбол).

4. Арнольд Палмер — 1 миллиард 760 миллионов долларов (гольф).

5. Леброн Джеймс — 1 миллиард 700 миллионов долларов (баскетбол).

6-7. Джек Никлаус — 1 миллиард 670 миллионов долларов (гольф).

6-7. Лионель Месси — 1 миллиард 670 миллионов долларов (футбол).

8. Дэвид Бекхэм — 1 миллиард 500 миллионов долларов (футбол).

9. Роджер Федерер — 1 миллиард 490 миллионов долларов (теннис).

10. Флойд Мэйвезер — 1 миллиард 480 миллионов долларов (бокс).