Лодыгин рассказал, что изменилось в сборной России

1710745228

вчера, 10:00

Вратарь «Панатинаикоса» и сборной России рассказал, что изменилось в национальной команде с момента его предыдущего вызова.

База, потому что мы жили тогда в гостинице, сейчас — в Новогорске. Сменилось много поколений игроков. И, само собой, футбол поменялся, потому что сейчас он более комбинационный — всё начинается от вратаря. Валерий Георгиевич пытается это поменять, интегрировать. В основном я многих людей в сборной знаю, со многими знаком ещё с «Зенита».

Напомним, Лодыгин провёл за сборную России 11 матчей, в которых пропустил 4 мяча и 8 игр сыграл на ноль. Крайняя игра состоялся в 2016 году.

В текущем сезоне Лодыгин сыграл за «Панатинаикос» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 9 мячей и 8 матчей отыграл на ноль.