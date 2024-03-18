Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТоварищеские матчи. Сборные 2024

Лодыгин рассказал, что изменилось в сборной России

вчера, 10:00

Вратарь «Панатинаикоса» и сборной России Юрий Лодыгин рассказал, что изменилось в национальной команде с момента его предыдущего вызова.

База, потому что мы жили тогда в гостинице, сейчас — в Новогорске. Сменилось много поколений игроков. И, само собой, футбол поменялся, потому что сейчас он более комбинационный — всё начинается от вратаря. Валерий Георгиевич пытается это поменять, интегрировать. В основном я многих людей в сборной знаю, со многими знаком ещё с «Зенита».

Напомним, Лодыгин провёл за сборную России 11 матчей, в которых пропустил 4 мяча и 8 игр сыграл на ноль. Крайняя игра состоялся в 2016 году.

В текущем сезоне Лодыгин сыграл за «Панатинаикос» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 9 мячей и 8 матчей отыграл на ноль.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Захарян поделился эмоциями от первого гола за «Реал Сосьедад»
17 марта
Головин включён в заявку «Монако» на ближайший матч Лиги 1
17 марта Фото
Миранчук в заявке «Аталанты» на ближайший матч Серии А
17 марта Фото
Экс-игрок сборной Люксембурга заявил о желании работать тренером в России
07 марта
Александр Кержаков пройдёт стажировку в европейских клубах
06 марта
В «Реале Сосьедад» сообщили о состоянии здоровья Захаряна
05 марта
Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 11:51
я чет не понял))))...так база Сборной (от Рождества Христого) всегда была в Новогорске!)))))......или Юра постарше меня будет))))
jbpsyhrje5w2
jbpsyhrje5w2
вчера в 11:42
Ну юра все в троих руках и ногах... доказывай что не зря тебя вызвали.
lotsman
lotsman
вчера в 10:16
Закрепиться надо в сборной. Составить конкуренцию Сафонову и закрепиться.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:07
Хороший вратарь, 2й после Акинфеева!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 