Миранчук в заявке «Аталанты» на ближайший матч Серии А

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук включён в заявку бергамасков на матч 29-го тура Серии А против «Фиорентины». Игра пройдёт сегодня в Бергамо.
В текущем сезоне Миранчук сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач.
Напомним, 28-летний россиянин попал в топ-3 самых дорогих игроков Серии А из стран бывшего СССР.
29 Марко Карнесекки - вр.
42 Джорджо Скальвини - ц.з.
4 Исак Хайнен - ц.з.
19 Берат Джимсити - ц.з.
22 Маттео Руджери - л.п.
8 Марио Пашалич - ц.п.
13 Эдерсон - ц.п.
17 Шарль де Кателари - ц.п.
7 Теун Коопмейнерс - ц.п.
77 Давиде Дзаппакоста - п.п.
90 - Джанлука Скамакка - ц.ф.
29 Марко Карнесекки - вр.
42 Джорджо Скальвини - ц.з.
4 Исак Хайнен - ц.з.
19 Берат Джимсити - ц.з.
22 Маттео Руджери - л.п.
8 Марио Пашалич - ц.п.
13 Эдерсон - ц.п.
17 Шарль де Кателари - ц.п.
7 Теун Коопмейнерс - ц.п.
77 Давиде Дзаппакоста - п.п.
90 - Джанлука Скамакка - ц.ф.