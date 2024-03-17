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Миранчук в заявке «Аталанты» на ближайший матч Серии А

вчера, 10:10
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаВчера в 20:00 Матч перенесен

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук включён в заявку бергамасков на матч 29-го тура Серии А против «Фиорентины». Игра пройдёт сегодня в Бергамо.

Миранчук в заявке «Аталанты» на ближайший матч Серии А

В текущем сезоне Миранчук сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач.

Напомним, 28-летний россиянин попал в топ-3 самых дорогих игроков Серии А из стран бывшего СССР.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 14:34
Аталанта - стартовый состав на матч с Фиорентиной 17.03.2024, воскресенье, 20:00

29 Марко Карнесекки - вр.
42 Джорджо Скальвини - ц.з.
4 Исак Хайнен - ц.з.
19 Берат Джимсити - ц.з.
22 Маттео Руджери - л.п.
8 Марио Пашалич - ц.п.
13 Эдерсон - ц.п.
17 Шарль де Кателари - ц.п.
7 Теун Коопмейнерс - ц.п.
77 Давиде Дзаппакоста - п.п.
90 - Джанлука Скамакка - ц.ф.
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:47
И тем не менее,Леша попадет в стартовый состав)
Интерес
Интерес
вчера в 10:48
А не должен был??? Если он здоров(как нам известно) и является определяющим игроком группы атаки.Короче-один из лучших игроков команды,входящий в максимально возможное число 24.
lotsman
lotsman
вчера в 10:24
Сенсация, игрок попал в заявку! )) В заявке, не значит в старте. В заявке 24 игрока, а на поле выходят 11. На скамейке сидят тоже заявленные.
Гость
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