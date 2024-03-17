Миранчук в заявке «Аталанты» на ближайший матч Серии А

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вчера, 10:10

Полузащитник «Аталанты» и сборной России включён в заявку бергамасков на матч 29-го тура Серии А против «Фиорентины». Игра пройдёт сегодня в Бергамо.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач.