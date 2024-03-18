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Посол РФ не исключает проведения новых матчей между Россией и Камеруном

вчера, 18:35

Посол РФ в Камеруне и Экваториальной Гвинее Георгий Тодуа оценил возможность проведения новой товарищеской игры между россиянами и «Неукротимыми львами».

Команды уже провели один товарищеский поединок в прошлом году.

Здесь в Камеруне очень внимательно следили за товарищеским матчем с нашей командой. Камерунцы любят спорт, гордятся своей сборной, которая называется «Неукротимые львы», а еще интересуются Россией. Насколько мне известно, пока проведение подобного мероприятия в Камеруне не обсуждается, однако в Москве, помимо самого матча, состоялись контакты между руководством Федерации футбола Камеруна и Российского футбольного союза, поэтому возможность организации последующих встреч национальных сборных не исключаем.

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Россия  Камерун
Источник: tass.ru
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Все комментарии
zxe2e25t6xzj
zxe2e25t6xzj
вчера в 20:07
Даже в футболе стали решать послы!!! Потому что время очень сложное!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:57
Ближайшие шесть лет готовимся искать соперников по всему миру. Но им, я уверен, вскоре надоест встречаться с нашей сборной. И мы останемся на мели.
kcuja29s8b9d
kcuja29s8b9d
вчера в 19:35
Ну а почему бы и не слетать в Камерун и не попинать там мячик.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:15
А при чем тут Посол?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:07
Кубинцев кормить, одевать и обувать нужно, команда пляжников приезжала... Львы, когечно, посерьёзнее команда...
112910415
112910415
вчера в 18:43
хорошо, но ещё Куба нужна !
Гость
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