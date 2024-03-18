Посол РФ не исключает проведения новых матчей между Россией и Камеруном

Посол РФ в Камеруне и Экваториальной Гвинее Георгий Тодуа оценил возможность проведения новой товарищеской игры между россиянами и «Неукротимыми львами».

Команды уже провели один товарищеский поединок в прошлом году.

Здесь в Камеруне очень внимательно следили за товарищеским матчем с нашей командой. Камерунцы любят спорт, гордятся своей сборной, которая называется «Неукротимые львы», а еще интересуются Россией. Насколько мне известно, пока проведение подобного мероприятия в Камеруне не обсуждается, однако в Москве, помимо самого матча, состоялись контакты между руководством Федерации футбола Камеруна и Российского футбольного союза, поэтому возможность организации последующих встреч национальных сборных не исключаем.