Защитник «Баварии» Боэ получил травму

Защитник «Баварии» Саша Боэ получил мышечную травму во время вчерашней тренировки. Медицинский штаб мюнхенцев диагностировал у игрока разрыв мышцы левого подколенного сухожилия. Боэ пропустит несколько недель. В начале марта он только вернулся к командным тренировкам.
В текущем сезоне Боэ провёл за «Баварию» 8 матчей и отметился голом. Его контракт с мюнхенцами действует до лета 2028 года.
А где немецкая педантичность?
Надоть у Капрала спросить, кстати, а где он, что то давненько его не видать.
А где немецкая педантичность?
Надоть у Капрала спросить, кстати, а где он, что то давненько его не видать.