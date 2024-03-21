Защитник «Баварии» Боэ получил травму

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сегодня, 10:34

Защитник «Баварии» получил мышечную травму во время вчерашней тренировки. Медицинский штаб мюнхенцев диагностировал у игрока разрыв мышцы левого подколенного сухожилия. Боэ пропустит несколько недель. В начале марта он только вернулся к командным тренировкам.

В текущем сезоне Боэ провёл за «Баварию» 8 матчей и отметился голом. Его контракт с мюнхенцами действует до лета 2028 года.