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Защитник «Баварии» Боэ получил травму

сегодня, 10:34

Защитник «Баварии» Саша Боэ получил мышечную травму во время вчерашней тренировки. Медицинский штаб мюнхенцев диагностировал у игрока разрыв мышцы левого подколенного сухожилия. Боэ пропустит несколько недель. В начале марта он только вернулся к командным тренировкам.

В текущем сезоне Боэ провёл за «Баварию» 8 матчей и отметился голом. Его контракт с мюнхенцами действует до лета 2028 года.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:33
Тоже беспокоюсь, где Виктор
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:22
Рецидив старой травмы... Началось с сухожилия..., продолжилось разрывом мышцы...
А где немецкая педантичность?
Надоть у Капрала спросить, кстати, а где он, что то давненько его не видать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:55
Не дали полностью восстановится... Здоровья ему.
112910415
112910415
сегодня в 10:51
прямо наваждение какое-то !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:36
опять 25....не фартит ему в баварии
Гость
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