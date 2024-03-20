Большая карьера Куртуа под угрозой. «Реал» открывает поиски нового голкипера

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сегодня, 12:02

Тибо получил новую травму на тренировке.

Куртуа рискует завершить карьеру

Карьеру в Европе, ведь в Саудовскую Аравию его зовут давно и настойчиво. Футболисты, которые получали сложные травмы коленей, как у Куртуа, нередко возвращаются после лечения в тренировочный зал с одной ногой, которая намного больше другой. Например, защитник сборной Англии и «Астон Виллы» Тайрон Мингс разорвал «кресты» в августе, а сейчас во время восстановительных процедур правая нога 196-сантиметрового парня в полтора раза тоньше, чем левая.

Куртуа травмировался в марте прошлого года. Основной голкипер «Реала» двухметрового роста, на год старше, чем Мингс – бельгийцу в мае стукнет тридцать два года. Тибо рисковал, форсируя набор формы. Когда одна нога намного слабее, чем другая, то вторая конечность получает больше нагрузок. Голкиперы падают иначе, чем полевые игроки, повороты связок другие, ведь речь о сильных толчках в сторону. Поэтому огорчает, но не удивляет новая опасная травма.

Тибо знал, что не сыграет на Евро-2024, отказался от турнира в заявке тренера Тедеско, с которым были разногласия из-за капитанской повязки. Куртуа планировал сосредоточиться на выступлениях за «Реал». Но повреждение выбьет на месяцы и заставляет боссов клуба задуматься. Можно ли рассчитывать на бельгийца, ожидая его из лазарета больше года? А для начала Анчелотти должен понять, откуда столько серий травмы у футболистов «Реала»?

У «Реала» очень странные медики

В спорте много шарлатанов, которые выманивают деньги у футболистов. «Шаманы» и «целители» постоянно общаются с игроками. Наивный Модрич рекомендовал коллегам некую Марьяну Ковачевич. «Белградская ведьма» технично выманила деньги у десятков футболистов разного уровня, от Тимощука до Модрича, от Ван Перси до Роналду. Спортсмены активные в жизни ребята, им всегда психологически сложно переживать простой, когда нельзя побегать за мячом.

Аферисты этим пользуются, продают за тысячи долларов мази, а также «процедуры» на «секретных аппаратах». В клубе уровня «Реала» не было врача, который бы запретил обогащать «ведьм», и это о многом говорит. С опозданием догадались, что нужны специалисты, ведь уволили главного медика клуба. Причиной стали систематические просчеты в лечении, многие звезды жаловались на странные методы хорвата Нико Михича. Перес терпел, когда страдал Бензема.

Но у президента «Реала» сдали нервы, когда врачи клуба едва не угробили Беллингема. У Джуда слишком много нагрузок в большом футболе, что негативно сказывается на здоровье молодых футболистов, как показывают исследования. Михич разрешил Беллингему выйти на поле, а затем состояние Джуда проверил хирург Лейес, который провёл успешные операции Куртуа и Милитао. Хирург с доводами объяснил, что англичанина нельзя было выпускать.

Перес поверил испанцу, а хорвата уволили. Куртуа тоже мог стать жертвой непрофессионализма. Михич ушел, но дело его живет? Если Тибо отказался от Евро-2024, то почему активно тренировался с нагрузками и получил разрыв мениска другого колена? Кто разрешил спешить и рисковать? Вылетел ориентировочно до тридцатого июня, а это значит, что в решающих матчах сезона в воротах «Реала» будет резервный голкипер.

Лунин пройдёт главный кастинг в ЛЧ

Запасной голкипер сборной Украины – в основе Реброва скорее сыграет Трубин из «Бенфики», является основным вратарем «Реала». Арендованный у «Челси» Кепа не прошел проверку, много ошибался. У Лунина показатели намного лучше. Также его спокойствие хорошо разбавляет традиционную манеру игры Рюдигера и Алабы. Начо и Карвахаль тоже скорее холерики по манере игры, чем флегматики. Андрей мечтает задержаться в основе «Реала» после многолетнего ожидания.

Но тут важно мнение Переса. Флорентино любит звезд. Кейлор Навас вытеснил Икера Касильяса из основы и выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. Но великолепный костариканский голкипер не подходил проекту Переса, ведь не такая большая мировая звезда, как Тибо Куртуа из сборной Бельгии. У вратаря «Челси» был великий матч против Бразилии на ЧМ -2018, а последний раз кубок чемпионов Анчелотти поднял после великого финала Куртуа против «Ливерпуля».

Лунин повторил против «Лейпцига» рекорд Тибо по сейвам в плей-офф Лиги чемпионов, голкипер уже повлиял на судьбу «Реала» в Лиге чемпионов. Но дальше по курсу Гвардиола. В случае успеха Анчелотти ждёт победитель пары «Арсенала» и «Баварии». Четыре главных фаворита букмекеров собрались в одной части сетки. В финале победитель в суровом квартете сыграет против «Барселоны», ПСЖ , «Атлетико» или «Боруссии» Д, повторяется сценарий прошлого сезона.

И хотя «Реал» легко может вылететь от Холанда и Де Брюйне, причем даже классная игра Лунина не является гарантией успеха, Перес всегда думает о будущем. Кепу не подпишут на постоянной основе, испанец не будет первым номером «Реала». Лунин хорошим сезоном, если станет чемпионом Испании, сохранит шансы на успех, но дальше вспомнят о Доннарумме. Напомним, что Джиджи и его девушку Алессию ограбили в Париже, когда пара отдыхала в своем доме.

Вряд ли Доннарумма хочет всю жизнь играть в Лиге 1. «Реал» и «Ювентус» следят за вратарем. Джиджи 26 лет, на два года старше, чем Лунин. Андрею придется искать новый сильный клуб, если Перес подпишет мегазвезду. Или если Куртуа вернется в основу с больными коленями. Впрочем, не исключаем, что Анчелотти выберет Лунина, если удачно пройдут плей-офф Лиги чемпионов. Перес без сантиментов выбрасывает звезд, Куртуа могут отдать шейхам, чтобы «Реал» заработал.