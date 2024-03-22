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Президент «Торпедо» опроверг слухи о возможном увольнении Кононова

сегодня, 11:58

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Олега Кононова.

Ранее издание Legalbet сообщило о том, что руководство московского клуба недовольно работой специалиста, а также рассматривает вариант с его увольнением.

Откуда вы это берёте? Передайте привет журналисту, который это передал. Бред. Понятно, что это заказная история, чтобы дестабилизировать непростую ситуацию в клубе. К Кононову полное доверие. Он выстраивает в сложной обстановке новые требования к игре.

Кононов возглавил «Торпедо» в январе. Под его руководством команда в Первой лиге потерпела поражения от «Енисея» (0:1) и «СКА-Хабаровск» (0:2), а также сыграла вничью с «Тюменью» (0:0). После 23 туров клуб занимает 12-е место в первенстве России, имея в активе 28 очков.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:05
Просто так поползли злые мысли?)
Усё! Собирай дембельский чемодан и альбом)
112910415
112910415
сегодня в 12:22
дали ему два испытательных матча, потом выгонят
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:02
Дайте тренеру поработать, он же не Хоттабыч...
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