Президент «Торпедо» опроверг слухи о возможном увольнении Кононова

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сегодня, 11:58

Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера .

Ранее издание Legalbet сообщило о том, что руководство московского клуба недовольно работой специалиста, а также рассматривает вариант с его увольнением.

Откуда вы это берёте? Передайте привет журналисту, который это передал. Бред. Понятно, что это заказная история, чтобы дестабилизировать непростую ситуацию в клубе. К Кононову полное доверие. Он выстраивает в сложной обстановке новые требования к игре.