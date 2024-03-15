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В «Спартаке» на данный момент не думают об увольнении Абаскаля

вчера, 21:58

«Спартак» на данный момент не планирует увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Специалист продолжит работать с коллективом в весенней части сезона.

«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
jkwb59zgs672
jkwb59zgs672
вчера в 23:57
“Спартак” продолжает демонстрировать стабильность в управлении командой, сохраняя доверие к главному тренеру Гильермо Абаскалю. Очевидно, руководство клуба уверено в компетентности испанского специалиста и его способности улучшить положение команды в турнирной таблице. Ожидаю, что Абаскаль и его команда будут активно готовиться к весенней части сезона, стремясь улучшить свои позиции и добиться новых успехов на футбольном поле.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:52
у них весь год так как только Спартак выиграет матч то всё они претенденты на всё что можно как только проиграют то сразу разговоры о смене тренера
lotsman
lotsman
вчера в 22:47
Как не думают?! Все уже кандидатов подобрали, Абаскаль сказал, что его брак со Спартаком дал трещину, а они не думают! Нет уж, народ решил, значит надо не обманывать его надежд.)
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 22:37
При Федуне уже давно бы уволили, радует что терпение у нынешнего руководства есть. Артету из Арсенала кто только не выгонял пару сезонов назад, а сейчас за чемпионство борются. Время нужно чтобы чего то добиться.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:37
Смысла нет уже менять . Если менять то надо было в январе...
Интерес
Интерес
вчера в 22:34
Впереди матчи Кубка с каким-то неизвестным "Зенитом",вот после них и обсудим!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:31
А в Спартаке уже давно перестали думать... театр абсурда...
6fqevusbf2re
6fqevusbf2re
вчера в 22:26
Очень верно зачем менять в зените славы???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25
Понятно дело...
Пятница...10 вечера...
Тут и начальник отдела кадров не будет думать об увольнении Абаскаля...
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