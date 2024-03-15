В «Спартаке» на данный момент не думают об увольнении Абаскаля

«Спартак» на данный момент не планирует увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Специалист продолжит работать с коллективом в весенней части сезона.
«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.
«Спартак» на данный момент не планирует увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Специалист продолжит работать с коллективом в весенней части сезона.
«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.
Пятница...10 вечера...
Тут и начальник отдела кадров не будет думать об увольнении Абаскаля...
Пятница...10 вечера...
Тут и начальник отдела кадров не будет думать об увольнении Абаскаля...