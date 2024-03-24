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Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе

сегодня, 10:45

Стало известно, когда «Реал» может объявить о переходе в команду нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Сообщается, что это случится перед чемпионатом Европы, который начнется 14 июня.

Отмечается, что официального заявления по этому поводу не будет, пока «Реал» и ПСЖ не вылетят из Лиги чемпионов, коллективы имеют шансы встретиться в этом турнире.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:39
Стало известно когда станет известно когда Реал объявит о том когда ему станет известно когда о том, что когда то станет известно о ...
Когда же это наконец то закончится?
Может кому то известно когда?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:33, ред.
Из текста новости лично я понял, что наоборот неизвестно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе.
s2x2d932k2tb
s2x2d932k2tb
сегодня в 12:26
И сразу же Реал объявит о том что уходят -Винисиус,Родриго,Эндрик-Бразильцы не будут пахать на Африканца -Камерунского Эму ,этим самым Перес развалит Реал!!!
galem72
galem72
сегодня в 12:08
Больше интересно не когда Реал объявит о переходе, а сколько клуб заплатит семье за этот переход?
28cegyfgw34j
28cegyfgw34j
сегодня в 12:00
У черепашки еще есть время чтобы передумать...:))))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:31
Стало известно, когда Реал может объявить.....................официального заявления по этому поводу не будет........................
Если официального заявления не будет, то как можно объявить? На ухо кому то шепнуть?
Elliada_
Elliada_
сегодня в 11:26
Ну Реал вылетит в 1/4 от Сити, а ПСЖ может пройдет в полуфинал
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