Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе

Стало известно, когда «Реал» может объявить о переходе в команду нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Сообщается, что это случится перед чемпионатом Европы, который начнется 14 июня.
Отмечается, что официального заявления по этому поводу не будет, пока «Реал» и ПСЖ не вылетят из Лиги чемпионов, коллективы имеют шансы встретиться в этом турнире.
Когда же это наконец то закончится?
Может кому то известно когда?
Когда же это наконец то закончится?
Может кому то известно когда?
Если официального заявления не будет, то как можно объявить? На ухо кому то шепнуть?
Если официального заявления не будет, то как можно объявить? На ухо кому то шепнуть?