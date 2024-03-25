АПЛ назвала кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году .

Английская Премьер-Лига объявила шорт-лист кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году.
Первым в этом году в Зал славы ввели бывшего защитника «Арсенала» и «Челси» Эшли Коула.
В список претендентов вошли: Сол Кэмпбелл, Лес Фердинанд, Давид Сильва, Майкл Каррик, Робби Фаулер, Джон Терри, Энди Коул, Эден Азар, Яя Туре, Джермейн Дефо, Гари Невилл, Эдвин ван дер Сар, Сеск Фабрегас, Майкл Оуэн, Неманья Видич.
Тех, кого введут в Зал славы, определят по результатам голосования болельщиков, которое завершится в понедельник, 8 апреля.
Чтобы иметь право войти в Зал славы АПЛ в этом году, игроки должны завершить карьеру до 1 января 2024-го. Учитываются только выступления экс-футболиста в Премьер-Лиге.
По итогу каждый победитель получит персональный медальон с выгравированным годом включения, а Английская Премьер-Лига сделает пожертвование в размере 10 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность по выбору бывшего футболиста.
Ну, а что касаемо за кого именно голосовать, то как спартаковский болельщик, я бы конечно в первую очередь отдал бы свой голос за экс-спартаковца Видича:)
Ну, а что касаемо за кого именно голосовать, то как спартаковский болельщик, я бы конечно в первую очередь отдал бы свой голос за экс-спартаковца Видича:)