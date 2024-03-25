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АПЛ назвала кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году

сегодня, 17:47

Английская Премьер-Лига объявила шорт-лист кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году.

Первым в этом году в Зал славы ввели бывшего защитника «Арсенала» и «Челси» Эшли Коула.

В список претендентов вошли: Сол Кэмпбелл, Лес Фердинанд, Давид Сильва, Майкл Каррик, Робби Фаулер, Джон Терри, Энди Коул, Эден Азар, Яя Туре, Джермейн Дефо, Гари Невилл, Эдвин ван дер Сар, Сеск Фабрегас, Майкл Оуэн, Неманья Видич.

Тех, кого введут в Зал славы, определят по результатам голосования болельщиков, которое завершится в понедельник, 8 апреля.

Чтобы иметь право войти в Зал славы АПЛ в этом году, игроки должны завершить карьеру до 1 января 2024-го. Учитываются только выступления экс-футболиста в Премьер-Лиге.

По итогу каждый победитель получит персональный медальон с выгравированным годом включения, а Английская Премьер-Лига сделает пожертвование в размере 10 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность по выбору бывшего футболиста.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 18:35
Адамс Андерсон Анри Ардилес Армфилд Бакен Барнс Бастин Бекхэм Белл Бергкамп Бест Бирдсли Бланчфлауэр Блумер Болл Бондс Брейди Бремнер Брукинг Бутчер Бэнкс Виейра Галлахер Гаскойн Гиггз Грей Гривз Далглиш Джайлз Джеймс Джеррард Дженнингс Джонс Дзола Дин Дохерти Инс Ирвин Каллаган Кантона Картер Киган Кин Клеменс Компани Коэн Кромптон Лесли Ле Тиссье Ли Лидделл Линекер Лоу Лоуренсон Лоутон Лофтхаус Лэмпард Макай Макграт Макилрой Маклинток Маллери Мередит Милберн Мортенсен Мур Мэннион Мэттьюз Невилл Оллчерч Оуэн Пирс ПитерсБ. РайтИ. Райт Рамсей Раш Реджис Робертс Робертсон Робсон Саммерби Саутолл Свифт Симен Скоулз Спид Стайлз Стивенсон Стракан Сунесс Талл Траутманн УилкинсБ. УилсонР. Уилсон Уортон Фашану Фердинанд Финни Фрэнсис Хансен Хант Хантер Хейнс Херст ХоддлМ. ХьюзЭ. Хьюз ЧарльзБ. ЧарльтонДж. Чарльтон Шеклтон Шерингем Шилтон Ширер Шмейхель Эдвардс
Шуnя771
Шуnя771 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 18:28
Старина!
Их портрЭты уже в Зале!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:25, ред.
Джону несомненно...
Остальных в Зал Славы....Зайцева...
n39ghubb6v8y
n39ghubb6v8y
сегодня в 18:24
Достойных много и у болельщиков есть выбор. Пусть выбирают а мы уже узнаем результаты голосования 8 апреля.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:19, ред.
Непонятно сколько конкретно из этих 15 игроков, набравших наибольшее количество голосов будут введены в зал славы АПЛ? 3, 5, 7, 10?
Ну, а что касаемо за кого именно голосовать, то как спартаковский болельщик, я бы конечно в первую очередь отдал бы свой голос за экс-спартаковца Видича:)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:08
Где Джеррард где Лэмпард
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:52
АПЛ назвала кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году .
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