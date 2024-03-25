АПЛ назвала кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году .

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сегодня, 17:47

Английская Премьер-Лига объявила шорт-лист кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году.

Первым в этом году в Зал славы ввели бывшего защитника «Арсенала» и «Челси» Эшли Коула.

В список претендентов вошли: , , , , , , , , , , , , , , .

Тех, кого введут в Зал славы, определят по результатам голосования болельщиков, которое завершится в понедельник, 8 апреля.

Чтобы иметь право войти в Зал славы АПЛ в этом году, игроки должны завершить карьеру до 1 января 2024-го. Учитываются только выступления экс-футболиста в Премьер-Лиге.

По итогу каждый победитель получит персональный медальон с выгравированным годом включения, а Английская Премьер-Лига сделает пожертвование в размере 10 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность по выбору бывшего футболиста.