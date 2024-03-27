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Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату

сегодня, 12:31

Полузащитник Арсен Захарян рассказал, что учит футболистов «Реала Сосьедад» русскому мату, а Такефуса Кубо запоминает всё очень быстро.

Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза.

Во что играем? В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:48
А я-то сначала подумал что он в шахматы играет и учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату... Еще, я бы посоветовал ему прочитать эти книги из русской литературы. Список прочитанных мною книг очень длинный, поэтому я его сократил.

в*йна и мир
Хмурые люди
Преступление и наказание
Отцы и дети
Мастер и Маргарита
Братья Карамазовы
Идиот
Собачье сердце
Анна Каренина
Не стреляйте белых лебедей
Герой нашего времени.
Ревизор
Мертвые души
Тарас Бульба
Вий

Если есть молодые люди, которые еще не читали эти книги, я однозначно рекомендую их прочитать. И почаще играйте в шахматы, а то в карты и шашки играть очень легко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:19, ред.
Не приобщает к великой русской культуре, к которой он, очевидно, не имеет никакого отношения; учит нецензурным словам - достойный представитель сегодняшнего молодого поколения. Беда Арсена в том, что он не стесняется в ЭТОМ признаваться.
s35waaykzp45
s35waaykzp45
сегодня в 13:13
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 13:05
    Захарян, похоже, гордится этой глупостью.
    ewzf8rds3f58
    ewzf8rds3f58
    сегодня в 12:33
    Да уж.... лучше бы чему ни будь хорошему научил, а то учит плохому, да еще и говорит про это.
    Гость
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