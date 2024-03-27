Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату

Полузащитник Арсен Захарян рассказал, что учит футболистов «Реала Сосьедад» русскому мату, а Такефуса Кубо запоминает всё очень быстро.
Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза.
Во что играем? В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее.
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Тарас Бульба
Вий
Если есть молодые люди, которые еще не читали эти книги, я однозначно рекомендую их прочитать. И почаще играйте в шахматы, а то в карты и шашки играть очень легко.
в*йна и мир
Хмурые люди
Преступление и наказание
Отцы и дети
Мастер и Маргарита
Братья Карамазовы
Идиот
Собачье сердце
Анна Каренина
Не стреляйте белых лебедей
Герой нашего времени.
Ревизор
Мертвые души
Тарас Бульба
Вий
Если есть молодые люди, которые еще не читали эти книги, я однозначно рекомендую их прочитать. И почаще играйте в шахматы, а то в карты и шашки играть очень легко.