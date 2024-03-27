Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату

Полузащитник рассказал, что учит футболистов «Реала Сосьедад» русскому мату, а запоминает всё очень быстро.

Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза.

Во что играем? В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее.