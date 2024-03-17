Дюков: «В Саудовской Аравии очень хорошо оценили работу российских судей»

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вчера, 13:57

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал, как на Ближнем Востоке оценили квалификацию и качество работы российских арбитров.

РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии ранее подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. К работе на матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне привлекались , , и другие.