Дюков: «В Саудовской Аравии очень хорошо оценили работу российских судей»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как на Ближнем Востоке оценили квалификацию и качество работы российских арбитров.
РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии ранее подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. К работе на матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне привлекались Сергей Карасёв, Кирилл Левников, Сергей Иванов и другие.
У меня обратная связь по тем играм, которые наши судьи отработали на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии. Все очень высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию. Там собираются и дальше привлекать российских арбитров к обслуживанию матчей.
Просто часто оценивают их те, кто с метра не может попасть по пустым воротам.
Просто часто оценивают их те, кто с метра не может попасть по пустым воротам.