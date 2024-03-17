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Дюков: «В Саудовской Аравии очень хорошо оценили работу российских судей»

вчера, 13:57

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как на Ближнем Востоке оценили квалификацию и качество работы российских арбитров.

РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии ранее подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. К работе на матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне привлекались Сергей Карасёв, Кирилл Левников, Сергей Иванов и другие.

У меня обратная связь по тем играм, которые наши судьи отработали на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии. Все очень высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию. Там собираются и дальше привлекать российских арбитров к обслуживанию матчей.

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lotsman
lotsman
вчера в 19:12
Им дома надо так хорошо работать, а не на чужого дядю.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:26
Наши судьи реально хорошие.
Просто часто оценивают их те, кто с метра не может попасть по пустым воротам.
7xxpytg7gn8e
7xxpytg7gn8e
вчера в 13:58
Вот пусть там и практикуются , там они устраивают всех
Гость
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