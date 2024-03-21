Стало известно, как УЕФА оценивает уровень российских арбитров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении УЕФА к работе российских арбитров.
Недавно в УЕФА была встреча всех генсеков национальных ассоциаций. И там был отдельный доклад Розетти по судейству. Причём, поверьте, каждая встреча руководителей ассоциаций начинается так: «У вас как с судьями? У нас беда. А, у вас тоже?»
Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы VAR. Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной.
(показатели) учитывались при распределении мест. И только тогда бросать чепчики в воздух. Хотя всё равно радоваться нечему.
(показатели) учитывались при распределении мест. И только тогда бросать чепчики в воздух. Хотя всё равно радоваться нечему.