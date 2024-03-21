Стало известно, как УЕФА оценивает уровень российских арбитров

Генеральный секретарь РФС рассказал об отношении УЕФА к работе российских арбитров.

Недавно в УЕФА была встреча всех генсеков национальных ассоциаций. И там был отдельный доклад Розетти по судейству. Причём, поверьте, каждая встреча руководителей ассоциаций начинается так: «У вас как с судьями? У нас беда. А, у вас тоже?»