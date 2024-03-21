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Стало известно, как УЕФА оценивает уровень российских арбитров

вчера, 19:13

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении УЕФА к работе российских арбитров.

Недавно в УЕФА была встреча всех генсеков национальных ассоциаций. И там был отдельный доклад Розетти по судейству. Причём, поверьте, каждая встреча руководителей ассоциаций начинается так: «У вас как с судьями? У нас беда. А, у вас тоже?»

Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы VAR. Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ sjmuyg4725db (раскрыть)
вчера в 21:37
Смотря какого тренера послушать. Спартак все душат, Карпина бедного тоже и.т. д.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:28, ред.
Наши арбитры....взятками измученные...полиграфом пытанные - самые лучшие арбитры среди арбитров!!!!!!!
Особенно последние...5 с половиной сезонов....
drug01
drug01
вчера в 21:11
Это хорошо что в форме надо привлекать наших больше к играм
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:37
Карась думаю что доволен.... без косяков в нашем чемпе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:17, ред.
" В первой десятке по уровню судейства". Хотелось бы не ограничиваться этой сухой, "радостной" для нас информацией, а узнать, какие критерии
(показатели) учитывались при распределении мест. И только тогда бросать чепчики в воздух. Хотя всё равно радоваться нечему.
lotsman
lotsman
вчера в 20:11
Наши судьи на высоте, когда работают не дома. Хотелось бы чтобы они и дома были на высоте. Тогда они будут в первой пятёрке.
sjmuyg4725db
sjmuyg4725db
вчера в 19:24
Вроде приличные арбитры в России
Гость
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