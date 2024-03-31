Роналдо: «В России сильный чемпионат»

Нападающий «Ростова» Роналдо оценил уровень РПЛ.
В России сильный чемпионат. Я играл в Болгарии, но там уровень пониже. Надо привыкать и делать всё самое лучшее, что могу. Ничего страшного, что нет еврокубков. В команде меня все приняли хорошо — тренер, одноклубники. Я думаю только о «Ростове».
Ну это так на всякий случай, а то вдруг кто-нибудь не знает значение этого слова и может посчитать за оскорбление.
Ну это так на всякий случай, а то вдруг кто-нибудь не знает значение этого слова и может посчитать за оскорбление.
Пи.Си. Вы бы хоть пробелы поставили Zaw azi zo .... а то сложно переводить с армянского....
Пи.Си. Вы бы хоть пробелы поставили Zaw azi zo .... а то сложно переводить с армянского....