Роналдо: «В России сильный чемпионат»

Нападающий «Ростова» оценил уровень РПЛ .

В России сильный чемпионат. Я играл в Болгарии, но там уровень пониже. Надо привыкать и делать всё самое лучшее, что могу. Ничего страшного, что нет еврокубков. В команде меня все приняли хорошо — тренер, одноклубники. Я думаю только о «Ростове».