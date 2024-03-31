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Роналдо: «В России сильный чемпионат»

сегодня, 16:41

Нападающий «Ростова» Роналдо оценил уровень РПЛ.

В России сильный чемпионат. Я играл в Болгарии, но там уровень пониже. Надо привыкать и делать всё самое лучшее, что могу. Ничего страшного, что нет еврокубков. В команде меня все приняли хорошо — тренер, одноклубники. Я думаю только о «Ростове».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:39
Ну по сравнению с Болгарией возможно конечно
gcksj756jwkv
gcksj756jwkv ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:34
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 17:30
      sv_1969
      sv_1969 ответ Zawazizo (раскрыть)
      сегодня в 17:27
        sv_1969
        sv_1969
        сегодня в 17:27
        Роналдо знает что говорит))))
        STVA 1
        STVA 1
        сегодня в 17:14
        Этика это конечно хорошо , когда сам её придерживаешься!
        112910415
        112910415
        сегодня в 17:13
        круто у нас в России !
        um2dsh74s6hb
        um2dsh74s6hb
        сегодня в 17:12
          89ug3s523sm7
          89ug3s523sm7 ответ sv_1969 (раскрыть)
          сегодня в 17:03
            m4akqs5m62vv
            m4akqs5m62vv
            сегодня в 16:59
              shlomo
              shlomo
              сегодня в 16:55
                y4nqayge7gqz
                y4nqayge7gqz ответ Звезда по имени Солнце (комментарий удален) (раскрыть)
                сегодня в 16:55
                До моря там идти далековато, с недельку думаю, так что для доступного купания только море клонов и есть в наличии
                Zawazizo
                Zawazizo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
                сегодня в 16:55
                Почему меня путают с другим человеком? Я в Армении не живу... Ногинск - это город где я родился.
                Zawazizo
                Zawazizo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
                сегодня в 16:51
                Здравствуйте. Не знал, спасибо.
                Zawazizo
                Zawazizo ответ sv_1969 (раскрыть)
                сегодня в 16:50
                19 клонов это мало? А сколько по Вашему мнению много? Здесь есть люди, которые играют с тремя аккаунтами, с пятью, с десятью, +25, +40. Так сколько по Вашему мнению много? 19 клонов это мало? Да...
                Joseph Dredd
                Joseph Dredd ответ Zawazizo (раскрыть)
                сегодня в 16:49
                Здравствуйте. Та группа, которая находится вне конкурса, появляется только если набирается нужное количество выбравший её - двадцать человек или более, максимум может быть тридцать участников. И ещё есть группа на точный счёт, там может быть от двадцати до пятидесяти.
                Zawazizo
                Zawazizo ответ sv_1969 (раскрыть)
                сегодня в 16:45
                Кажется группа Заболотного одна из групп основного конкурса, ни так ли? Какая еще группа без призов?
                Звезда по имени Солнце
                Звезда по имени Солнце ответ sv_1969 (раскрыть)
                сегодня в 16:44
                Вы правильно сделали сделали вывод, а точнее догадались кто за этим стоит.
                Гость
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