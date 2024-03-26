Черчесов претендует на пост главного тренера европейской сборной

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сегодня, 09:53

Экс-рулевой сборной России является кандидатом на пост главного тренера национальной команды Азербайджана.

Россиянин находится в списке из трех претендентов на данный пост. Федерация футбола Азербайджана еще не сделала предложение тренеру, но рассматривает вариант с его приглашением.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который расстался со специалистом летом 2023 года.