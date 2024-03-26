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Черчесов претендует на пост главного тренера европейской сборной

сегодня, 09:53

Экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера национальной команды Азербайджана.

Россиянин находится в списке из трех претендентов на данный пост. Федерация футбола Азербайджана еще не сделала предложение тренеру, но рассматривает вариант с его приглашением.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который расстался со специалистом летом 2023 года.

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Все комментарии
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 13:31
Тренеров чтоль не осталось ??? что за бедные на ум люди курируют данный проект )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:31
Как то неуклюже задуман заголовок статьи...
После различных мундиалей определяют сборную того или иного соревнования и это дает основания представлять, в данном случае, наличие Сборной Европы, а отсюда и заголовок ставит на второй план понимания выражения "европейской сборной".
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 13:03
Если не ошибаюсь, Европа находится совсем на другой стороне Земли. A если нет, значит я тренирую европейскую Антарктиду..))
nyupxzesa48w
nyupxzesa48w
сегодня в 13:01
А заголовок нужно поменять .... Не претендент, а запасной вариант если все основные кандидаты откажутся.
nu3ue9pz9fhr
nu3ue9pz9fhr
сегодня в 12:58
Аллё гараж..... а кто будет спасать Спартак?????
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:51
Заголовок конечно)) Азербайджан с большой натяжкой можно назвать Европой, учитывая географическое положение, автор двоечник))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:50
Непонятно .... кандидат или претендент????
MishaB
MishaB
сегодня в 12:11
Европейская сборная)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:10
Приглашение от клубов РПЛ значит не получил.
3v7phpv9mkhe
3v7phpv9mkhe
сегодня в 11:49
Вот туда ему и дорога
Сп62
Сп62
сегодня в 11:48
Пусть тренерует, лишь бы не Спартак.
v3w6qmde79az
v3w6qmde79az
сегодня в 11:37
Азербайджану видать своих проблем мало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:24
В списке есть но пока не позвонили. Номер телефона через знакомых ищут...
Аксинья
Аксинья ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:21
Останется работать по совместительству - сейчас такое допустимо...
112910415
112910415
сегодня в 10:52
это будет звездный час героя !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:35
Всё может быть . В любом случае пожелаю ему только Удачи .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:35
А почему бы и нет ?
Удачи.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:27
Почему бы и нет?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:22
Может стоит ему доверить тренеровать сборную мира !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:17
Вот эта должность и работа хорошо подойдёт для Черчесова.
Заодно пусть покажет на что способен. Одно дело побеждать в чемпионате с сильной командой являющимся явным фаворитом ("Ференцварош"), а другое дело с довольно слабой по уровню сборной (120-место в рейтинге ФИФА на 2023 г.) ни разу в своей истории не квалифицировавшийся на крупные международные турниры (ЧМ, ЕВРО).
Черепушкин
Черепушкин
сегодня в 10:17
А заголовок-то... 🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:15
Увольняться будет из Бургег кинга?))
drug01
drug01
сегодня в 10:12
У него такие замашки покруче Спартака????
lotsman
lotsman
сегодня в 10:07
Не дождавшись приглашения от Спартака, поскольку в Спартаке не видят перспективы нахождения его на посту главного тренера, он решил предложить свои услуги в национальную сборную Азербайджана. Только вот он не единственный, а один из трёх. Может и пролететь.
112910415
112910415
сегодня в 10:04
круто, очень круто
8dnp8qw83g7t
8dnp8qw83g7t
сегодня в 09:54
Вот только в некоторые страны его с командой пускать не будут.
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