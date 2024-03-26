Черчесов претендует на пост главного тренера европейской сборной

Экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера национальной команды Азербайджана.
Россиянин находится в списке из трех претендентов на данный пост. Федерация футбола Азербайджана еще не сделала предложение тренеру, но рассматривает вариант с его приглашением.
Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который расстался со специалистом летом 2023 года.
Заодно пусть покажет на что способен. Одно дело побеждать в чемпионате с сильной командой являющимся явным фаворитом ("Ференцварош"), а другое дело с довольно слабой по уровню сборной (120-место в рейтинге ФИФА на 2023 г.) ни разу в своей истории не квалифицировавшийся на крупные международные турниры (ЧМ, ЕВРО).
Заодно пусть покажет на что способен. Одно дело побеждать в чемпионате с сильной командой являющимся явным фаворитом ("Ференцварош"), а другое дело с довольно слабой по уровню сборной (120-место в рейтинге ФИФА на 2023 г.) ни разу в своей истории не квалифицировавшийся на крупные международные турниры (ЧМ, ЕВРО).