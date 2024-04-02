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«Фенербахче» принял решение остаться в чемпионате Турции

вчера, 22:56

«Фенербахче» объявил, что отложит решение о возможном выходе из турецкого футбола до следующего общего собрания, которое состоится через 3 месяца. Нынешний сезон Суперлиги команда доиграет.

Напомним, в матче с «Трабхонспором» произошла массовая драка, которая стала одной из причин для возникновения у руководства «Фенербахче» мыслей о выходе из национального первенства.

«Фенербахче» идет на 2-м месте в текущем розыгрыше чемпионата Турции.

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баск
баск
сегодня в 00:29
Кто бы сомневался.
Думаю, что и через 3 месяца решение будет подтверждено и они останутся
дома играть дальше, ибо кому они сдались, кроме родной Порты))

Сам я кипиша не видел, но все, кто видели, в один голос утверждают, что некоторые игроки Фенера сами спровоцировали эту драку, а теперь клуб пытается вот таким нелепеньким способом- угрозой своего ухода из лиги- замотать эпизод, в котором его люди сами же и виноваты..

Лучше бы о своём футболе беспокоились, а то после Нового года он у них неуклонно тускнеет, хотя очёчки по инерции ещё капают.
Вот если завтра не выиграют у Аданы, то Сарайку могут потом уже и не догнать..
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:45
Соседние страны прям выдохнули , так им хотелось приютить у себя турецкий клуб...
Гость
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