«Фенербахче» принял решение остаться в чемпионате Турции

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вчера, 22:56

«Фенербахче» объявил, что отложит решение о возможном выходе из турецкого футбола до следующего общего собрания, которое состоится через 3 месяца. Нынешний сезон Суперлиги команда доиграет.

Напомним, в матче с «Трабхонспором» произошла массовая драка, которая стала одной из причин для возникновения у руководства «Фенербахче» мыслей о выходе из национального первенства.

«Фенербахче» идет на 2-м месте в текущем розыгрыше чемпионата Турции.