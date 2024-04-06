«Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче с семью голами

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вчера, 18:29

«Пари НН» потерпел поражение от «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ (3:4).

На 8-й минуте Эдуард Сперцян вывел гостей вперёд. Джон Кордоба на 13-й удвоил преимущество южан. Николай Калинский на 34-й сократил отставание нижегородцев в счёте. Александр Трошечкин на 40-й сравнял счёт. На 71-й дубль оформил Кордоба, а на 80-й — Сперцян. Илья Кухарчук на 88-й забил 3-й гол хозяев поля.

«Пари НН» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Краснодар» находится на первой строчке с 43 баллами.