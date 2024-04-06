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«Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче с семью голами

вчера, 18:29
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Пари НН» потерпел поражение от «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ (3:4).

На 8-й минуте Эдуард Сперцян вывел гостей вперёд. Джон Кордоба на 13-й удвоил преимущество южан. Николай Калинский на 34-й сократил отставание нижегородцев в счёте. Александр Трошечкин на 40-й сравнял счёт. На 71-й дубль оформил Кордоба, а на 80-й — Сперцян. Илья Кухарчук на 88-й забил 3-й гол хозяев поля.

«Пари НН» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Краснодар» находится на первой строчке с 43 баллами.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:30
Добрый вечер!
Вероятно, я не совсем верно понял Ваш комментарий, хотя, не сказать, что я несогласен с Вами во всём. Теперь понятно, и разделяю Ваш посыл. Спасибо.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Добрый день! Нет, я всю жизнь болею за Локомотив, но сам из Краснодара, поэтому к нему неравнодушен.
Полностью согласен с Вашими доводами, но я и не говорил обратного. Я полунейтральный болельщик, поэтому и пояснил, что хотелось бы смотреть зрелищный футбол, но понимаю, что без «умного» не стать чемпионом.
Поясню на примере: все восхищаются Пеле, Марадоной, Месси, Роналду и т.д. Но для меня лучшим, кого я видел на поле, был Рональдиньо! Именно благодаря волшебнику я влюбился в футбол, хотя ранее был не то что равнодушен, но не старался следить за каждой игрой команды. Для меня важно получить кайф, зрелище.
Нынешний футбол зависим от защиты - тут каждый признает, но мне не нравится такие команды как Атлетико, Интер и т.д., хотя признаю, что они очень сильны. Из-за этого и написал, что хочется «изюминки», «безбашенного» футбола, но при этом полностью согласен, что, чтобы стать чемпионом, нужен тренер, который наладит игру на всех позициях, а не только в атаке.
Так что Вы просто не так меня поняли, я полностью разделяю Вашу позицию.
Neuron0020
Neuron0020 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Нелогичные голы... Я ни разу не видел, чтобы вы писали о нелогичных голах российских футболистов.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:28
фк Краснодар медленно, но верно идёт к Чемпионству..
Сп62
Сп62 ответ Neuron0020 (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Против Сперцяна я ничего не имею. Я просто анализирую игровые ситуации. Если кому-то нравятся не логичные голы, то это дело вкуса.
ayz46rcwfhq4
ayz46rcwfhq4
вчера в 20:01
Ну хоть какой-то просвет у родного Краснодара.
Neuron0020
Neuron0020 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:48
Сперцян забил четвёртый гол «Краснодара» и этот гол является победным. Если бы не этот гол, «Краснодар» мог бы и не завоевать трёх очков. Голые факты - убедил кого-то не убедил, это не так важно. Сперцян один из лидеров команды.
Capral
Capral
вчера в 19:43
Сп62.
Если для Новгорода, такой футбол приемлемый, то для Краснодара, борющегося за первенство- недопустим. Полностью с тобой согласен!
Сп62
Сп62
вчера в 19:41
Два гола Сперцяна меня не убедили. Первый был автогол Глущенкова. А второй гол вратарский. Стенка защищает ближний угол, дальний угол защищает вратарь. Это азы. А вот Нижний приятно удивил, давно не показывал такую азартную игру.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 19:37
Мусаев слабый тренер ! С его приходом, опять Матвей станет трёхой. Галицкому надо задуматься!
Neuron0020
Neuron0020 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:33
А Сперцян там ничего не сделал? Ничего, ничего?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:25
Вы пока единственный, кто упомянул вклад Сперцяна в этой игре. А для некоторых только Кордоба старался... Думаю, оба игрока заслуживают аплодисментов.

Краснодар с победой!
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Будь, я, болельщиком Краснодара, меня, Ваши слова не убедили бы. Сегодня, мы увидели типичный пацанский, дворовой футбол. Эти бегут, те бегут, а куда бегут и зачем- непонятно... Футбол с шашками наголо себя не оправдывает. Футбол без обороны, надежной и крепкой- недолговечен. Футбол без надежного фундамента себя не оправдывает. Невозможно построить, качественный, добротный дом, предварительно не заложив фундамент. Краснодар- как раз из этой схемы. Сегодня повезло, что соперник не самый сильный, но даже он, изрядно попортил нервы быкам и его болельщикам. Так, чемпионом не становятся- должен быть гармоничный баланс. Но Мусаев по другому и не умеет, а значит, он и дальше будет бежать в лихую чапаевскую атаку, без надежного тыла. Но в одном, я с Вами согласен- нейтральному болельщику такой футбол интересен!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:13
Честно результаты Ивича меня радовали, но не было той "изюминки" в игре Краснодара, за что мы его любили раньше. Сегодня быки заставили вспомнить былое.
Если будут пропускать много, но забивать больше пропущенных в каждой игре, то для меня, как для зрителя, пусть лучше рулит Мусаев. В противном случае нужно искать нового Ивича.
Валидольная была игра, но с победой всех болельщиков Краснодара!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:10
Эта победа, как воздух, была нужна как команде и её болельщикам, так и всем нейтральным зрителям, к которым отношусь я. Надеюсь, все поняли, что я имею ввиду.
Futurista
Futurista ответ eza2j82wte4z (раскрыть)
вчера в 19:08
Цыплят по осени считают, а списывают круглый год...
lotsman
lotsman
вчера в 19:02
Матч на радость болельщиков. Выдали голевую фейерию.)
eza2j82wte4z
eza2j82wte4z ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:01
Все цыплят по осени считают, в спартаке всегда только весной.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:59
В следующем сезоне спартак обязательно поборется за выход в лучшую лигу мира
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:57
Вот это голевая заруба!...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Ответил в стиле "Сам дурак"?)...не солидно Джек...ну подвинули и подвинули)...

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:53
Кого то там вообще с 6-го на почётное 7-е место подвинули..)))
valt134
valt134
вчера в 18:50
Всё возвращается «на круги своя». Увидел прежний Краснодар: веселый и безбашенный. От прагматичного футбола Ивича ничего не осталось. Видать, такой футбол Сергею Николаевичу больше по ДУШЕ. Не знаю, радоваться или печалиться. Знаю одно: надо запасаться валидолом(или водкой)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:50
Зенит ничего не отдавал поскольку в этом туре еще не играл, Краснодар сам забрал)...
Futurista
Futurista
вчера в 18:49
Подвинули зенит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45, ред.
Краснодар с первой победой в РПЛ в этом году....
Но...надеюсь первое место Зенит отдал только на сутки...))

Следующий тур чемпионский....думаю в очном противостоянии в Краснодаре определят...чьи в лесу шишки....

Хотя и Динамо списывать рано....таблица плотненькая...
Семаку вообще горячий апрель выпал.....делить какого ранга медали придётся в гостях...и с "Краснодаром" и в Москве с "Динамо"...
Сам виноват....нечего было по осени очки раздаривать....только в сентябре 8 очков недосчитался...

Удачи !!!!
Дед и ушко
Дед и ушко ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:44
Вопрос в том, в чью сторону свистит судья. Нижний здесь не в игре. Интересанты северо-западнее.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:43
Достойная игра Нижегородцев с лидером чемпионата...
Интерес
Интерес
вчера в 18:42
Это была славная коррида,в которой поочерёдно гоняли друг друга парижане и бычки.И кто выступал в отдельный момент тореро,а кто животным,обречённым на гибель,понять было сложно.
Capral
Capral
вчера в 18:42
Если, с Ивичем, Краснодар играл в воздушный футбол, то, с новым тренером- играет в ветренный. Хорошо, что есть такой Кордоба, палочка-выручалочка, но игры, коллективной, у команды нет. Защита Краснодара, которая после 1-го круга пропустила на удивление мало, сейчас получает в каждой игре полную авоську, даже от Новгорода. Команда- отдельных индивидуально сильных игроков, не более того. Ансамбля, гармоничного, сыгранного- у быков не наблюдается. Взяли, кое-как три очка, и за то спасибо...

Краснодар с победой!
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