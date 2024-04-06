«Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче с семью голами

«Пари НН» потерпел поражение от «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ (3:4).
На 8-й минуте Эдуард Сперцян вывел гостей вперёд. Джон Кордоба на 13-й удвоил преимущество южан. Николай Калинский на 34-й сократил отставание нижегородцев в счёте. Александр Трошечкин на 40-й сравнял счёт. На 71-й дубль оформил Кордоба, а на 80-й — Сперцян. Илья Кухарчук на 88-й забил 3-й гол хозяев поля.
«Пари НН» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Краснодар» находится на первой строчке с 43 баллами.
Я всегда считаю, что если суждено проиграть, то пусть это будет 4:3. Это не заставляет проигравшую команду сомневаться в себе. Вперед Быки и удачи НН
Я всегда считаю, что если суждено проиграть, то пусть это будет 4:3. Это не заставляет проигравшую команду сомневаться в себе. Вперед Быки и удачи НН
Краснодар с победой!
Краснодар с победой!
Но...надеюсь первое место Зенит отдал только на сутки...))
Следующий тур чемпионский....думаю в очном противостоянии в Краснодаре определят...чьи в лесу шишки....
Хотя и Динамо списывать рано....таблица плотненькая...
Семаку вообще горячий апрель выпал.....делить какого ранга медали придётся в гостях...и с "Краснодаром" и в Москве с "Динамо"...
Сам виноват....нечего было по осени очки раздаривать....только в сентябре 8 очков недосчитался...
Удачи !!!!
Но...надеюсь первое место Зенит отдал только на сутки...))
Следующий тур чемпионский....думаю в очном противостоянии в Краснодаре определят...чьи в лесу шишки....
Хотя и Динамо списывать рано....таблица плотненькая...
Семаку вообще горячий апрель выпал.....делить какого ранга медали придётся в гостях...и с "Краснодаром" и в Москве с "Динамо"...
Сам виноват....нечего было по осени очки раздаривать....только в сентябре 8 очков недосчитался...
Удачи !!!!