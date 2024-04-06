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ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Хиляль» продлил рекордную серию побед

вчера, 08:48
Аль-ХаледжЛоготип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)1 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Аль-Халедж» уступил клубу «Аль-Хиляль» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:4).

Салех Аль Шехри вывел гостей вперед на 7-й минуте. На 9-й счет сравнял Мохаммед Шериф. После этого дубль оформил Малком, отличившись на 42-й и 48-й. На 90+6-й Абдулла Алхамддан реализовал пенальти.

«Аль-Хиляль» продлил свою рекордную серию до 32 побед подряд и лидирует в национальном первенстве (77 очков), «Аль-Халедж» идет на 9-м месте (34 балла).

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 14:06
Уверенно лидирует Хиляль, значит криш снова летит мимо титула.
Mi6
Mi6
вчера в 13:58
Это очень важная новость…))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:04
Посмотрите предыдущую игру Аль-Хиляль, до конца........
С таким чудодейственным подходом..., мой суперкомпьютер вангует, что это будущий Чемпион Лиги бедуинов!))
lotsman
lotsman
вчера в 09:11
Малком молодец, прогрессирует. Чувствуется школа Зенита.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:05
Набрался опыта в Зените!
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