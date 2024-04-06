«Аль-Хиляль» продлил рекордную серию побед

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вчера, 08:48

«Аль-Халедж» уступил клубу «Аль-Хиляль» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:4).

Салех Аль Шехри вывел гостей вперед на 7-й минуте. На 9-й счет сравнял Мохаммед Шериф. После этого дубль оформил Малком, отличившись на 42-й и 48-й. На 90+6-й Абдулла Алхамддан реализовал пенальти.

«Аль-Хиляль» продлил свою рекордную серию до 32 побед подряд и лидирует в национальном первенстве (77 очков), «Аль-Халедж» идет на 9-м месте (34 балла).