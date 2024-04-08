Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыПортугалия. Примейра 2023/2024

Стали известны условия, на которых Аморим может покинуть «Спортинг»

вчера, 09:51

Стала известна сумма отступных, которая прописана в контракте главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Для португальских клубов она составляет 30 миллионов евро, а для иностранных 20 миллионов евро.

Однако, если Аморим договорится о соглашении с топ-клубом, то «Спортинг» отпустит его летом за 10 миллионов евро.

Ранее 39-летний специалист сообщил, что не уверен в том, останется ли он в португальском клубе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Иммобиле сообщил о желании игрока остаться в «Лацио»
Сегодня, 22:59
Официально«Брайтон» продлил контракт с молодым полузащитником
Сегодня, 22:35
ОфициальноЧалов продлил контракт с ЦСКА
Сегодня, 14:44
СлухиЖоэлинтон и «Ньюкасл» договорились о новом контракте
Сегодня, 14:24
Агент Маргасова высказался о будущем игрока
Сегодня, 12:25
Слухи«Арсенал» и Артета намерены продлить сотрудничество
Сегодня, 11:25
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:54
Однако, если Аморим договорится о соглашении с топ-клубом, то «Спортинг» отпустит его летом за 10 миллионов евро.
----------------
А кто топ клуб, а кто нет? Вот если Челси придет за ним, то цена будет 10 или 20 лямов?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 