Стали известны условия, на которых Аморим может покинуть «Спортинг»

Стала известна сумма отступных, которая прописана в контракте главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Для португальских клубов она составляет 30 миллионов евро, а для иностранных 20 миллионов евро.
Однако, если Аморим договорится о соглашении с топ-клубом, то «Спортинг» отпустит его летом за 10 миллионов евро.
Ранее 39-летний специалист сообщил, что не уверен в том, останется ли он в португальском клубе.
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А кто топ клуб, а кто нет? Вот если Челси придет за ним, то цена будет 10 или 20 лямов?)))
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А кто топ клуб, а кто нет? Вот если Челси придет за ним, то цена будет 10 или 20 лямов?)))