Стали известны условия, на которых Аморим может покинуть «Спортинг»

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вчера, 09:51

Стала известна сумма отступных, которая прописана в контракте главного тренера «Спортинга» . Для португальских клубов она составляет 30 миллионов евро, а для иностранных 20 миллионов евро.

Однако, если Аморим договорится о соглашении с топ-клубом, то «Спортинг» отпустит его летом за 10 миллионов евро.

Ранее 39-летний специалист сообщил, что не уверен в том, останется ли он в португальском клубе.