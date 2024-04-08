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«Челси» хочет обменять Риса Джеймса на полузащитника «Реала»

вчера, 12:29

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.

Лондонский клуб готов предложить защитника Риса Джеймса в качестве части сделки по трансферу французского хавбека.

«Реал» уже долгое время интересуются Джеймсом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:40
Джеймс будет преемником Азара))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:36
Отличное усиление для больницы "Реала" будет, а то там уже часть игроков выздоровела, Алаба и Куртуа только скучают. Причём это надолго усиление))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:35
Да бред.
Зачем им Джеймс, который 2 года толком не играет, постоянно на травмах. Да, он сделал операцию, и возможно проблема будет устранена, а может и нет, но рисковать никто не станет, покупая его.
Да и сам Джеймс не собирается уходить по его же словам, плюс свежий многолетний контракт.
А полузащитников, и так хватает сполна.
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