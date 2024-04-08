«Челси» хочет обменять Риса Джеймса на полузащитника «Реала»

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.
Лондонский клуб готов предложить защитника Риса Джеймса в качестве части сделки по трансферу французского хавбека.
«Реал» уже долгое время интересуются Джеймсом.
«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.
Лондонский клуб готов предложить защитника Риса Джеймса в качестве части сделки по трансферу французского хавбека.
«Реал» уже долгое время интересуются Джеймсом.
Зачем им Джеймс, который 2 года толком не играет, постоянно на травмах. Да, он сделал операцию, и возможно проблема будет устранена, а может и нет, но рисковать никто не станет, покупая его.
Да и сам Джеймс не собирается уходить по его же словам, плюс свежий многолетний контракт.
А полузащитников, и так хватает сполна.
Зачем им Джеймс, который 2 года толком не играет, постоянно на травмах. Да, он сделал операцию, и возможно проблема будет устранена, а может и нет, но рисковать никто не станет, покупая его.
Да и сам Джеймс не собирается уходить по его же словам, плюс свежий многолетний контракт.
А полузащитников, и так хватает сполна.