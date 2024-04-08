Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Родриго рассказал, почему не перешёл в «Ливерпуль» за 3 млн евро

вчера, 12:25

Нападающий «Реала» Родриго Силва рассказал, почему в 2017 году, когда он выступал за «Сантос», не перешёл в «Ливерпуль» за 3 млн евро.

Мы не заключили сделку, потому что я не захотел. Я хотел остаться в «Сантосе», хотя предложение было очень хорошим. Путь, который они мне обещали, также был бы очень полезен для моей карьеры. Я собирался закончить учёбу в Англии, чтобы подготовиться к европейскому футболу. Я всегда мечтал сыграть в Европе. Всё было очень хорошо, но моё желание говорило громче. Я хотел остаться в «Сантосе» и внести свою лепту в историю клуба. И вот что произошло: я смог осуществить свою мечту – играть за «Сантос». Но это правда, что я почти перешёл в «Ливерпуль».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» хочет подписать летом Бернарду Силву
Сегодня, 09:36
Слухи«Реал» хочет подписать голкипера «Трабзонспора»
Сегодня, 08:57
СлухиФелипе Андерсон близок к переходу в «Ювентус»
Вчера, 21:14
Слухи«Спортинг» хочет получить за Дьёкереша 100 миллионов евро
Вчера, 16:27
Слухи«Арсенал» может подписать Камавингу летом
Вчера, 15:49
Слухи«Эвертон» планирует выручить 85 млн евро с продажи своего защитника
Вчера, 15:36
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ GIPERION (раскрыть)
вчера в 13:03
В кубке Лиги бы и играл, в основу бы не попал
GIPERION
GIPERION ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:41
чушь
в Ливерпуле дают шанс молодым проявить себя. особенно при Юргене.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:29
В ливере бы на лавке сидел. Да и в реале заиграл потому что Азарам и Бэйлам было не до футбола))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 