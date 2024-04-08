Родриго рассказал, почему не перешёл в «Ливерпуль» за 3 млн евро

Нападающий «Реала» рассказал, почему в 2017 году, когда он выступал за «Сантос», не перешёл в «Ливерпуль» за 3 млн евро.

Мы не заключили сделку, потому что я не захотел. Я хотел остаться в «Сантосе», хотя предложение было очень хорошим. Путь, который они мне обещали, также был бы очень полезен для моей карьеры. Я собирался закончить учёбу в Англии, чтобы подготовиться к европейскому футболу. Я всегда мечтал сыграть в Европе. Всё было очень хорошо, но моё желание говорило громче. Я хотел остаться в «Сантосе» и внести свою лепту в историю клуба. И вот что произошло: я смог осуществить свою мечту – играть за «Сантос». Но это правда, что я почти перешёл в «Ливерпуль».