Лионель Месси встретился с чемпионом UFC

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вчера, 15:31

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия встретился с нападающим «Интер Майами» .

Боец посетил матч между «Интер Майами» и «Колорадо Рэпидс» (2:2), сфотографировался с Лео и опубликовал запись в своих соцсетях: