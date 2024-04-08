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Лионель Месси встретился с чемпионом UFC

вчера, 15:31
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 2Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо РэпидсМатч завершен

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия встретился с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

Боец посетил матч между «Интер Майами» и «Колорадо Рэпидс» (2:2), сфотографировался с Лео и опубликовал запись в своих соцсетях:

С одной из величайших легенд в истории спорта. Пример для меня. И образец для всех.

Лионель Месси встретился с чемпионом UFC

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:13
Дырявый гей-нарцисс даже вышел замуж за одного бойца.
Бард Харри чемпион дырявого.
112910415
112910415
вчера в 18:08
там много чемпионов ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:16
как будто фотошоп)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:08
Один стал богатым известным благодаря мячику, другой за мордобой, странные вещи происходят в мире
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:05
Ему кулаком не угрожал?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:54
На фото видно , что Лионель искренне рад всё таки не "прилетело" (ведь не известно что можно ожидать от бойца UFC) )))
Топурия же про себя ухмыляется - "может всё же следовало "зарядить?")))
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:36
Я не разбираюсь в UFC, но сколько там чемпионов? То Хабиб, то Коннор. Теперь этот.
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