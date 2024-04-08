Лионель Месси встретился с чемпионом UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия встретился с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.
Боец посетил матч между «Интер Майами» и «Колорадо Рэпидс» (2:2), сфотографировался с Лео и опубликовал запись в своих соцсетях:
С одной из величайших легенд в истории спорта. Пример для меня. И образец для всех.
Бард Харри чемпион дырявого.
Бард Харри чемпион дырявого.
Топурия же про себя ухмыляется - "может всё же следовало "зарядить?")))
Топурия же про себя ухмыляется - "может всё же следовало "зарядить?")))