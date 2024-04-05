Хаверц показал своих ослов, у Куртуа родилась дочь. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Защитник «Реала» улетел на отдых в Марокко. Может себе позволить, ведь зарабатывает просто огромные деньги.

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Форвард «Марселя» посетил парижский Диснейленд.

Милота дня. Голкипер «Айнтрахта» со своим питомцем.

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Ну а самый милый друг — у Джанлуиджи Доннаруммы.

У хавбека «Арсенала» немного другие вкусы на домашних животных.

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце и его семейная фотосессия.

У голкипера «Реала» Тибо Куртуа родилась дочь.

Это событие и стало отличным поводом для того, чтобы поместить жену бельгийца в нашу рубрику «Девушка дня».

На этом наш выпуск завершен! Цените время и старайтесь путешествовать, если у вас есть возможность для этого. Берите пример с Гаиски Мендьеты.

И не забывайте смотреть прогноз погоды — этого навыка не хватило бразильцам «Зенита».