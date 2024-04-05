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Хаверц показал своих ослов, у Куртуа родилась дочь. Лучшие посты футболистов в соцсетях

сегодня, 19:00
Хаверц
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Хаверц показал своих ослов, у Куртуа родилась дочь. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 20:56
Всегда, когда вижу ослов, невольно, на ум приходит знаменитая фраза Наполеона, во время его египетского похода: "Ослов и учёных- на середину"!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рефери (раскрыть)
сегодня в 20:36
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Рефери
Рефери ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:30
большое спасибо за такой теплый отзыв, а нахожу просто - личная коллекция подписок в соцсетях, просто регулярно их просматриваю и стараюсь выбрать самое интересное
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:12
Я понимаю, просто решил похвалить коллегу за его труд на протяжении многих лет.

Рекомендации однозначно поддерживаем.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:56
Бывают и не только платья зачетные, но и их хозяйки, но вот у многих друзья животные... Это дорогого стоит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:52
Не когда не следил за модой (не понимал, не интересовался, не вникал) - но платье у спутницы Кавани впечатляет...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 19:46
Вы знаете...
Это неписаное правило, очень часто, почему то, люди выбирают схожих с собою "персонажей"...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:44
Я искренне всё пишу.
Как он находит такие фото!?
Вот отдушина его блог, надоть некоторым корешам рекомендовать блог его.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:41
Евгений Петров он такой, магистр формата блога о личной жизни футболистов, в частности.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:36
Опять Евгений Петров на высоте...
Фотки с "Братьями меньшими" бесподобны!
Даже затрудняюсь кого выделить)
Собакены все на 5+, друзья Хаверца бесподобны - хочу себе ослика!)
Нельзя не отметить и дам с нормальными, без силикона. губами... (Нет, мну конечно согласен - на вкус и цвет...))
И семейные фото с детьми прекрасные...
Луиш старина...))
А семья Тиаго Силвы!? Одна искренность!
Автору блога Зачётище! ++++++++++++++

(Мои домочадцы пересматривают фото)
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 19:26
А я все думал, кого мне Хаверц напоминает 🤔 точно, его питомцев. Не хочу его оскорбить, просто внешнее сходство есть)
29gyb4dvdw9q
29gyb4dvdw9q
сегодня в 19:04
Приз получил, спасибо🙏💕! Но фото не могу отправить
Гость
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