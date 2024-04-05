Хаверц показал своих ослов, у Куртуа родилась дочь. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Легенда МЮ Уэйн Руни отдохнул с семьей на яхте.
Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу приобщился к искусству.
Сыну защитника «Челси» Тиаго Силвы исполнилось 11 лет.
Защитник «Реала» Давид Алаба улетел на отдых в Марокко. Может себе позволить, ведь зарабатывает просто огромные деньги.
Стиляга дня. Нападающий «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани.
Форвард «Марселя» Пьер-Эрик Обамеянг посетил парижский Диснейленд.
Милота дня. Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп со своим питомцем.
Нападающему «Наполи» Джованни Симеоне тоже нравятся песики.
Ну а самый милый друг — у Джанлуиджи Доннаруммы.
У хавбека «Арсенала» Кая Хаверца немного другие вкусы на домашних животных.
Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце и его семейная фотосессия.
У голкипера «Реала» Тибо Куртуа родилась дочь.
Это событие и стало отличным поводом для того, чтобы поместить жену бельгийца в нашу рубрику «Девушка дня».
На этом наш выпуск завершен! Цените время и старайтесь путешествовать, если у вас есть возможность для этого. Берите пример с Гаиски Мендьеты.
И не забывайте смотреть прогноз погоды — этого навыка не хватило бразильцам «Зенита».
Фотки с "Братьями меньшими" бесподобны!
Даже затрудняюсь кого выделить)
Собакены все на 5+, друзья Хаверца бесподобны - хочу себе ослика!)
Нельзя не отметить и дам с нормальными, без силикона. губами... (Нет, мну конечно согласен - на вкус и цвет...))
И семейные фото с детьми прекрасные...
Луиш старина...))
А семья Тиаго Силвы!? Одна искренность!
Автору блога Зачётище! ++++++++++++++
(Мои домочадцы пересматривают фото)
Фотки с "Братьями меньшими" бесподобны!
Даже затрудняюсь кого выделить)
Собакены все на 5+, друзья Хаверца бесподобны - хочу себе ослика!)
Нельзя не отметить и дам с нормальными, без силикона. губами... (Нет, мну конечно согласен - на вкус и цвет...))
И семейные фото с детьми прекрасные...
Луиш старина...))
А семья Тиаго Силвы!? Одна искренность!
Автору блога Зачётище! ++++++++++++++
(Мои домочадцы пересматривают фото)