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Сане хотел бы остаться в «Баварии»

сегодня, 09:53

Вингер «Баварии» Лерой Сане может остаться в клубе.

Сообщается, что переговоры о продлении контракта должны пройти в ближайшее время. Игрок очень комфортно себя чувствует в Мюнхене и хотел бы остаться. Вариант с переездом в другую страну полностью не исключён, но не является приоритетным для футболиста.

Отмечается, что Сане полон решимости выиграть Лигу чемпионов, он предпочёл бы это сделать с «Баварией».

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 15:34
Если зарплаты футболистов были бы зависимы от качества игры и полезности игроков, Сане стал бы нищим в первый же сезон в Баварии… От Буно Сара больше пользы, чем от Сане, потому что тот никогда не играет и тем самым не портит игру…
112910415
112910415
сегодня в 10:43
для команды полезно было бы с ним расстаться !
банально портит игру !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:07
Понятное дело) Лысый гений сказал ему - ты бровочный бегунок и не больше, Леройчик плакал после матчей МС, он хотел возить мяч всю игру в центре поля и идти в бессмысленные обводки.

Тут раздался звонок из "Баварии" - "Нам нужен возила, который будет всю игру тормозить атаки бессмысленными финтами, будет считать себя до кучи Роналдиньо, в общем, хотим искоренить вертикальный футбол. Мы считаем, что вы сможете нам в этом помочь."

"Это я такой, буду у вас якобы лидером, хотя не тащить буду, как КДБ, а таскать! Если есть возможность отдать мяч в быструю контру, а передо мной два игрока, конечно, нужно будет обыграть их обоих по два раза, чтобы остальные игроки соперники уже успели вернуться! Научу ещё Мусиалу этому!"

"Отлично, дадим вам огромный контракт!"

"Уже лечу! Прощай, лысый физрук!"
Гость
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