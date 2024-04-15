Сане хотел бы остаться в «Баварии»

1713163991

сегодня, 09:53

Вингер «Баварии» может остаться в клубе.

Сообщается, что переговоры о продлении контракта должны пройти в ближайшее время. Игрок очень комфортно себя чувствует в Мюнхене и хотел бы остаться. Вариант с переездом в другую страну полностью не исключён, но не является приоритетным для футболиста.

Отмечается, что Сане полон решимости выиграть Лигу чемпионов, он предпочёл бы это сделать с «Баварией».