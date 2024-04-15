Сане хотел бы остаться в «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане может остаться в клубе.
Сообщается, что переговоры о продлении контракта должны пройти в ближайшее время. Игрок очень комфортно себя чувствует в Мюнхене и хотел бы остаться. Вариант с переездом в другую страну полностью не исключён, но не является приоритетным для футболиста.
Отмечается, что Сане полон решимости выиграть Лигу чемпионов, он предпочёл бы это сделать с «Баварией».
банально портит игру !
банально портит игру !
Тут раздался звонок из "Баварии" - "Нам нужен возила, который будет всю игру тормозить атаки бессмысленными финтами, будет считать себя до кучи Роналдиньо, в общем, хотим искоренить вертикальный футбол. Мы считаем, что вы сможете нам в этом помочь."
"Это я такой, буду у вас якобы лидером, хотя не тащить буду, как КДБ, а таскать! Если есть возможность отдать мяч в быструю контру, а передо мной два игрока, конечно, нужно будет обыграть их обоих по два раза, чтобы остальные игроки соперники уже успели вернуться! Научу ещё Мусиалу этому!"
"Отлично, дадим вам огромный контракт!"
"Уже лечу! Прощай, лысый физрук!"
Тут раздался звонок из "Баварии" - "Нам нужен возила, который будет всю игру тормозить атаки бессмысленными финтами, будет считать себя до кучи Роналдиньо, в общем, хотим искоренить вертикальный футбол. Мы считаем, что вы сможете нам в этом помочь."
"Это я такой, буду у вас якобы лидером, хотя не тащить буду, как КДБ, а таскать! Если есть возможность отдать мяч в быструю контру, а передо мной два игрока, конечно, нужно будет обыграть их обоих по два раза, чтобы остальные игроки соперники уже успели вернуться! Научу ещё Мусиалу этому!"
"Отлично, дадим вам огромный контракт!"
"Уже лечу! Прощай, лысый физрук!"