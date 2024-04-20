Бруно Гимараес не покинет «Ньюкасл» из-за покупки дома

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараес намерен остаться в стане «сорок» в следующем сезоне. Футболист строит дом в Англии и не хочет переезжать.
Игроком интересуются ПСЖ и ряд английских топ-клубов.
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараес намерен остаться в стане «сорок» в следующем сезоне. Футболист строит дом в Англии и не хочет переезжать.
Игроком интересуются ПСЖ и ряд английских топ-клубов.
Гимарайнш (так правильно пишется его фамилия) один из лидеров сорок, и гл.тренер очень ценит этого игрока.
именно Хау преобразил команду и раскрыл ее потенциал.
Однако залог успеха Ньюкасла не только в Хау, но и в точечных усилениях
Киран Триппьер, Дэн Бёрн, Мэтт Таргетт, Александер Исак - - все они хороши.
А лучший трансфер это из Лиона Бруно ГИмарайнш.
Уникально одаренный игрок. как он принимает мяч. его техника, его взгляде на игру все это на топовом уровне. Значимость Бруно это в его смелых подключениях в атаку, что не характере для других опорников Ньюкасла.
Эдди Хау доверяет и ценит. Что еще нужно такому игроку? Так что поставили Стоп на ПСЖ, Реал и прочих грандов.
Гимарайнш (так правильно пишется его фамилия) один из лидеров сорок, и гл.тренер очень ценит этого игрока.
именно Хау преобразил команду и раскрыл ее потенциал.
Однако залог успеха Ньюкасла не только в Хау, но и в точечных усилениях
Киран Триппьер, Дэн Бёрн, Мэтт Таргетт, Александер Исак - - все они хороши.
А лучший трансфер это из Лиона Бруно ГИмарайнш.
Уникально одаренный игрок. как он принимает мяч. его техника, его взгляде на игру все это на топовом уровне. Значимость Бруно это в его смелых подключениях в атаку, что не характере для других опорников Ньюкасла.
Эдди Хау доверяет и ценит. Что еще нужно такому игроку? Так что поставили Стоп на ПСЖ, Реал и прочих грандов.