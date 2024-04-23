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Жиру подписал контракт с клубом МЛС

вчера, 22:18

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелесом».

Соглашение будет действовать до декабря 2025 года.

Игрок присоединится к американскому клубу после Олимпиады.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:49
ух, поураганит там !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:00
Да, ему то можно, 38 годков, пофеерит ещё в дворовом МЛС.
Красава, что раньше не сбежал и играл в настоящий футбол, в сильной конкурентной лиге 🔥
Capral
Capral
вчера в 22:55
МЛС-свалка, старых, звездных 30нов.
balalay
balalay
вчера в 22:42
успехов
Гость
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