Жиру подписал контракт с клубом МЛС

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелесом».
Соглашение будет действовать до декабря 2025 года.
Игрок присоединится к американскому клубу после Олимпиады.
Нападающий «Милана» Оливье Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелесом».
Соглашение будет действовать до декабря 2025 года.
Игрок присоединится к американскому клубу после Олимпиады.
Красава, что раньше не сбежал и играл в настоящий футбол, в сильной конкурентной лиге 🔥
Красава, что раньше не сбежал и играл в настоящий футбол, в сильной конкурентной лиге 🔥