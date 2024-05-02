«Ньюкасл» не продаст Гимараеса и Исака дешевле 100 миллионов

«Ньюкасл» не продаст полузащитника Бруно Гимараэса и нападающего Александера Исака дешевле 100 миллионов фунтов.
Клубу нужно расстаться с футболистами, чтобы не нарушить ФФП.
Игроками интересуются клубы АПЛ.
«Ньюкасл» не продаст полузащитника Бруно Гимараэса и нападающего Александера Исака дешевле 100 миллионов фунтов.
Клубу нужно расстаться с футболистами, чтобы не нарушить ФФП.
Игроками интересуются клубы АПЛ.
Свои главные активы нужно ценить, что "сороки" и делают, но к сожалению для них, усиливают фаворитов
Свои главные активы нужно ценить, что "сороки" и делают, но к сожалению для них, усиливают фаворитов