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Болельщик «Ахмата» попал бутылкой в голову игрока «Зенита»

вчера, 15:53
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

После окончания матча 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» с трибуны была брошена бутылка, которая попала в голову полузащитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Васильева. Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

После окончания матча с трибуны А «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева. Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:01
- А с чего вдруг? Ну влетели 1-5, и что? Сразу бутылки в голову?
- А когда Балтике влетели 1-7? Почему там всё спокойно было?
А, ... дошло... Балтика аутсайдер, а Зенит лидер чемпионата. Лидеров бить по голове прикольнее... Больше внимания прессы...
Такие "болелы" думают, что они таким способом "привлекают внимание к своей команде...
Да... Привлекают внимание. Но только не к команде, а к своей собственной персоне. И привлекают не внимание болельщиков, а внимание правоохранительных органов.
С учётом паспорта болельщика - сам закрыл себе дорогу на стадион. Добился славы? Поздравляю! Будешь до конца жизни футбол только по телевизору смотреть... И стоило оно того???
Сп62
Сп62
вчера в 18:27
Старый анекдот.
-Абрам, а Абрам, отчего у тебя бледный вид?
-Мне в голову ударила моча.
-А почему шрам на голове?
-Моча то была в горшке.
y7m7r5dqff7p
y7m7r5dqff7p
вчера в 18:09
Найти и отдать его Рамзану на воспитание
112910415
112910415
вчера в 17:22
ничем нельзя бросать в игроков !
наказать !
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:54
По голове...бутылкой...пластиковой...пустой...- на все пятнадцать лет, пардон, суток...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:19
Найти. Наказать.
Futurista
Futurista
вчера в 16:05
"Убийство лысого в подвале -
Пустым мешком по волосам.
Слепой увидел это дело,
Немой глухому рассказал,
Безрукий выхватил кинжал
И за безногим побежал !"
альсато
альсато
вчера в 16:04
Это не болельщик!..Это-преступник!
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