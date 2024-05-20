Болельщик «Ахмата» попал бутылкой в голову игрока «Зенита»

После окончания матча 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» с трибуны была брошена бутылка, которая попала в голову полузащитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Васильева. Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
После окончания матча с трибуны А «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева. Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг.
- А когда Балтике влетели 1-7? Почему там всё спокойно было?
А, ... дошло... Балтика аутсайдер, а Зенит лидер чемпионата. Лидеров бить по голове прикольнее... Больше внимания прессы...
Такие "болелы" думают, что они таким способом "привлекают внимание к своей команде...
Да... Привлекают внимание. Но только не к команде, а к своей собственной персоне. И привлекают не внимание болельщиков, а внимание правоохранительных органов.
С учётом паспорта болельщика - сам закрыл себе дорогу на стадион. Добился славы? Поздравляю! Будешь до конца жизни футбол только по телевизору смотреть... И стоило оно того???
- А когда Балтике влетели 1-7? Почему там всё спокойно было?
А, ... дошло... Балтика аутсайдер, а Зенит лидер чемпионата. Лидеров бить по голове прикольнее... Больше внимания прессы...
Такие "болелы" думают, что они таким способом "привлекают внимание к своей команде...
Да... Привлекают внимание. Но только не к команде, а к своей собственной персоне. И привлекают не внимание болельщиков, а внимание правоохранительных органов.
С учётом паспорта болельщика - сам закрыл себе дорогу на стадион. Добился славы? Поздравляю! Будешь до конца жизни футбол только по телевизору смотреть... И стоило оно того???
-Абрам, а Абрам, отчего у тебя бледный вид?
-Мне в голову ударила моча.
-А почему шрам на голове?
-Моча то была в горшке.
-Абрам, а Абрам, отчего у тебя бледный вид?
-Мне в голову ударила моча.
-А почему шрам на голове?
-Моча то была в горшке.
наказать !
наказать !
Пустым мешком по волосам.
Слепой увидел это дело,
Немой глухому рассказал,
Безрукий выхватил кинжал
И за безногим побежал !"
Пустым мешком по волосам.
Слепой увидел это дело,
Немой глухому рассказал,
Безрукий выхватил кинжал
И за безногим побежал !"