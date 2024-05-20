Болельщик «Ахмата» попал бутылкой в голову игрока «Зенита»

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вчера, 15:53

После окончания матча 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» с трибуны была брошена бутылка, которая попала в голову полузащитника «сине-бело-голубых» . Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС . Об этом сообщил глава комитета .