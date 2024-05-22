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Де Брюйне может перейти в «Сан-Диего»

вчера, 20:53

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может перейти в «Сан-Диего» из МЛС на правах свободного агента следующим летом.

Американский клуб уже связался с бельгийцем.

Сам Де Брюйне готов рассмотреть переезд в Южную Калифорнию.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:42
увы, травмы, плюс с возрастом физика просаживается.
КДБ лучше уехать в Штаты, провести в МЛС полтора сезона...
соскучится там?
тогда вернется в родной Вольфсбург, тащить его к салатнице.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:33
Не хотелось бы, чтобы и Де Брюйне ушел из большого футбола. Надеюсь, что он продлит контракт с Сити.
drug01
drug01
вчера в 21:26
Теперь из Манчестер Сити все попрут! Он игрок хороший место себе найдёт!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:04
Шёл бы сразу к Леонелю)
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