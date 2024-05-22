Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может перейти в «Сан-Диего» из МЛС на правах свободного агента следующим летом.
Американский клуб уже связался с бельгийцем.
Сам Де Брюйне готов рассмотреть переезд в Южную Калифорнию.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может перейти в «Сан-Диего» из МЛС на правах свободного агента следующим летом.
Американский клуб уже связался с бельгийцем.
Сам Де Брюйне готов рассмотреть переезд в Южную Калифорнию.
КДБ лучше уехать в Штаты, провести в МЛС полтора сезона...
соскучится там?
тогда вернется в родной Вольфсбург, тащить его к салатнице.
КДБ лучше уехать в Штаты, провести в МЛС полтора сезона...
соскучится там?
тогда вернется в родной Вольфсбург, тащить его к салатнице.