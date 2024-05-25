«Реал» хочет выкупить Хоселу

«Реал Мадрид» планирует активировать пункт о праве выкупа нападающего Хоселу.
Прошлым летом «сливочные» арендовали испанца у «Эспаньола».
«Реал Мадрид» планирует активировать пункт о праве выкупа нападающего Хоселу.
Прошлым летом «сливочные» арендовали испанца у «Эспаньола».
10 в чемпе....5 в ЛЧ...2 в Кубке...1 в Суперкубке....
Почему бы и нет...не дорог и адаптирован....
Правильное решение...
10 в чемпе....5 в ЛЧ...2 в Кубке...1 в Суперкубке....
Почему бы и нет...не дорог и адаптирован....
Правильное решение...