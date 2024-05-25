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«Реал» хочет выкупить Хоселу

вчера, 11:10

«Реал Мадрид» планирует активировать пункт о праве выкупа нападающего Хоселу.

Прошлым летом «сливочные» арендовали испанца у «Эспаньола».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:45
Конечно надо выкупать!Хоселу все уже отработал с лихвой
амурец
амурец
вчера в 11:48
Если выкупят то наверное это будет верное решение
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 11:47
Конечно, надо выкупать. Свою цену выкупа в 1.5 миллиона он уже отработал) Да и это укрепление семейности - он и Дани Карвахаль женаты на сёстрах))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:28
Забивает в каждом турнире...
10 в чемпе....5 в ЛЧ...2 в Кубке...1 в Суперкубке....
Почему бы и нет...не дорог и адаптирован....
Правильное решение...
335fyc9e5mgz
335fyc9e5mgz
вчера в 11:18
Хоселу пригодился бы Реалу, игрок полезный
z2gxwcu7gezj
z2gxwcu7gezj
вчера в 11:13
Наверняка стоит очень недорого.
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