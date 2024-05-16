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Игрок «Енисея»: «Мы отдыхали семьями, никого не трогали, не беспокоили»

вчера, 12:23

Защитник «Енисея» Владимир Хозин прокомментировал ситуацию, произошедшую на базе отдыха в Красноярске.

Ранее футболистов команды обвинили в нарушении правил поведения и драке. Сегодня телеграм-канал Baza привёл свидетельства очевидцев, которые утверждают, что драку спровоцировали не игроки.

Это был наш выходной. Мы отдыхали семьями, никого не трогали, никого не беспокоили. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Только им и ни кому больше. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии. С их стороны неоднократно были нецензурные выражения в наш адрес. Мы не обращали внимания на их провокации.

На видео с территории базы отдыха видно, как на меня бросается мужчина и начинает зверски избивать. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову. В это же время второй ногами тоже бьёт меня. Слава (Бардыбахин) пытается разнять нас, но тоже попадается под кулаки. На видео слышно, как он говорит, что не хочет драться и пытается успокоить второго мужчину. Весь вечер нас цепляли, что мы футболисты. Мы оказались заложниками этой ситуации, потому что мы игроки ФК «Енисей». Они нас сразу узнали, хотя мы были одеты неофициально.

За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдём на её условия, финансовые условия — то все узнают о нас и ситуация будет против нас. Всем моим словам есть подтверждения. К огромному сожалению, они просто решили хайпануть на том, что мы спортсмены. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства дела.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:37
Вот это уже больше похоже на правду
альсато
альсато
вчера в 17:19
Ты отдыхал после игры СКА-Енисей 3-0!...А ты знаешь, что это такое для Красноярского болельщика проиграть Хабаровску (и не важно, что это не Хоккей с Мячом)...вот и не обижайся!
112910415
112910415
вчера в 16:58
пусть справедливый суд разберётся
zzu9svdywag2
zzu9svdywag2
вчера в 14:00
Нк прям невинные овечки...
t0s1k
t0s1k
вчера в 13:39
Ну если это чистая правда, то отчимов лили и прочим админку и штрафануть, а то привыкли на миллионеров кидаться и как тот хоть как то замахнётся, подавать заявы в полицию и разводить на бабки
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:13
Скауты ФК "Бутырка" Наблюдают за ситуацией....
udxy8hr2ey5e
udxy8hr2ey5e
вчера в 13:09
В Енисее какой тренер, такие и игроки.
e8rt69wyaatr
e8rt69wyaatr
вчера в 13:06
Отдыхающих игроков отстранить пожизненно от футбола, а Енисей расформировать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:57
Молод еще, не знает как надо было поступить в данной ситуации: хватаешь стул...хоба! И через годик ты уже на Кипре))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
А 250 тыс за что предлагали???
Срочно всех к Малахову на передачу, там узнаем правду)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:26
Спортсмены мирового уровня, экстра класса...
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