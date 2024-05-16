«Енисей» выступил с заявлением по поводу инцидента на базе отдыха

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вчера, 09:40

«Енисей» сделал официальное заявление по ситуации, произошедшей на базе отдыха в Красноярске.

Ранее появилась информация о том, что у игроков клуба произошёл конфликт с местными жителями.

По одной из версий, футболисты нарушили правила поведения, в результате чего одна из девушек обратилась к администрации базы, которая вызвала Росгвардию. Однако стражам порядка не удалось успокоить игроков. В клубе позже сообщили, что игроков спровоцировали.