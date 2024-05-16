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«Енисей» выступил с заявлением по поводу инцидента на базе отдыха

вчера, 09:40

«Енисей» сделал официальное заявление по ситуации, произошедшей на базе отдыха в Красноярске.

Ранее появилась информация о том, что у игроков клуба произошёл конфликт с местными жителями.

По одной из версий, футболисты нарушили правила поведения, в результате чего одна из девушек обратилась к администрации базы, которая вызвала Росгвардию. Однако стражам порядка не удалось успокоить игроков. В клубе позже сообщили, что игроков спровоцировали.

По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка.

Независимо от её результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион – Красноярский край.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:36
Почитал разные источники, не оправдываю поведение футболистов, но та семейка еще те провокаторы. Все были хороши в тот вечер
112910415
112910415
вчера в 16:59
всё не так однозначно ))
adekvat
adekvat
вчера в 11:50
Провести уроки нравственности в команде надо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:34
Надо было их дубинками привести в чувство
Интерес
Интерес
вчера в 10:12
Не отмоетесь.Кто предлагал 250 000 рублей за урегулирование конфликта,тот и знал,"где собака порыла".Как говорил М.С.Горбачёв,земля ему стекловатой.
mxxrrbgb3g9x
mxxrrbgb3g9x
вчера в 09:57, ред.
Они бы свою дурную энергию лучше на поле применяли, а не баб по базам гоняли, залив шары
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:41
Наказать по всей строгости!
Гость
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