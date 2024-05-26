Артета общался с Рэшфордом по поводу трансфера в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обсуждал с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом потенциальный переход англичанина в стан «канониров».
«Красные дьяволы» готовы расстаться с футболистом, но они могут не захотеть продавать его конкуренту.
Да, Артета доказал всем диванным экспертам, что он главный и он знает что делает, реанимировал Хаверца купленного за 60+ млн, возможно и Маркусу поможет.
Артета хочет форварда по типу Анри, который может сместиться с фланга и пробить, и главным вариантом на это место является Исак, но Ньюкасл скорее всего не продаст его, вот Артета и переключился на другие варианты..
Да, Артета доказал всем диванным экспертам, что он главный и он знает что делает, реанимировал Хаверца купленного за 60+ млн, возможно и Маркусу поможет.
Артета хочет форварда по типу Анри, который может сместиться с фланга и пробить, и главным вариантом на это место является Исак, но Ньюкасл скорее всего не продаст его, вот Артета и переключился на другие варианты..