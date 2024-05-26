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Артета общался с Рэшфордом по поводу трансфера в «Арсенал»

26 мая 2024, 15:58

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обсуждал с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом потенциальный переход англичанина в стан «канониров».

«Красные дьяволы» готовы расстаться с футболистом, но они могут не захотеть продавать его конкуренту.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 мая в 09:15
Рэш - это не кирпичик к чемпионству.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Zak11 (раскрыть)
26 мая в 17:06
Ему пора уходить или стоит попробовать вернуться на прежний уровень?
A.S.A
A.S.A
26 мая в 16:38, ред.
Даже и не знаю, как относиться к этому?! Да, опыт АПЛ огромный, но физическая форма ужасная, он даже мимо ЧЕ из-за этого пролетел (во всяком случае пока)....

Да, Артета доказал всем диванным экспертам, что он главный и он знает что делает, реанимировал Хаверца купленного за 60+ млн, возможно и Маркусу поможет.

Артета хочет форварда по типу Анри, который может сместиться с фланга и пробить, и главным вариантом на это место является Исак, но Ньюкасл скорее всего не продаст его, вот Артета и переключился на другие варианты..
Dead Body 13
Dead Body 13
26 мая в 16:31
Попутал мой Доминатор что-то...
Zak11
Zak11
26 мая в 16:23
Фаны МЮ выдохнут, если он уйдёт)
Вещий
Вещий
26 мая в 16:08
Не смотря сколько Арсенал за него предложит...
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