Артета общался с Рэшфордом по поводу трансфера в «Арсенал»

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26 мая 2024, 15:58

Главный тренер «Арсенала» обсуждал с нападающим «Манчестер Юнайтед» потенциальный переход англичанина в стан «канониров».

«Красные дьяволы» готовы расстаться с футболистом, но они могут не захотеть продавать его конкуренту.