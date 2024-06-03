«Подзарядка». Роналду опубликовал фотографию с отдыха

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с отдыха.
«Подзарядка», — написал КриРо в своих социальных сетях.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с отдыха.
«Подзарядка», — написал КриРо в своих социальных сетях.
Омуля решил откушать.....)
Омуля решил откушать.....)
Роналду ведь нападающий...не защитник и не вратарь...
Роналду ведь нападающий...не защитник и не вратарь...
игрок в форме, отрастит чуточку подлинней волосы, наверняка и голы на него напишут, и все ок.
магия.
игрок в форме, отрастит чуточку подлинней волосы, наверняка и голы на него напишут, и все ок.
магия.