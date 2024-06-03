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«Подзарядка». Роналду опубликовал фотографию с отдыха

вчера, 21:48

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с отдыха.

«Подзарядка», — написал КриРо в своих социальных сетях.

«Подзарядка». Роналду опубликовал фотографию с отдыха

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 10:49
Если бы он вишню ел с дерева под жарким солнцем, я бы поверил.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:48
На берегу Байкала?)
Омуля решил откушать.....)
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Играть может конечно...но бегать и играть это вряд ли...возраст не обманешь...в его возрасте хорошая физическая форма больше подходит для таких фотографий с отдыха...
Роналду ведь нападающий...не защитник и не вратарь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:29
В такой физической форме он может ещё лет 6 играть. Фанат физподговки. При всех его минусах упорства и трудолюбия у него не отнимешь
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:59
ничего.
игрок в форме, отрастит чуточку подлинней волосы, наверняка и голы на него напишут, и все ок.
магия.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Отдыхать это хорошо! Но скоро Евро
Гость
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