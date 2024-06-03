Санчо попрощался с «Боруссией» Дортмунд

Полузащитник попрощался с «Боруссией» Дортмунд. Футболист возвращается в «Манчестер Юнайтед» после аренды.

Какие сумасшедшие 6 месяцев в «Боруссии». Вместе побеждаем и вместе проигрываем, эти моменты делают нас только сильнее! Я так рад быть частью такой замечательной группы игроков! Я хочу поздравить «Реал» Мадрид с победой в Лиге чемпионов. В ту ночь мы проиграли, но мы должны очень гордиться собой. Мы семья и эти моменты нас не сломают! Спасибо всем, кто пришел поддержать нас в такой особенный день!

Я хочу поблагодарить всех, кто работает в таком замечательном клубе. Я не могу отблагодарить вас за то, что вы снова приняли меня так, как вы все это делали в течение последних шести месяцев. Спасибо Эдину Терзичу, Себастьяну Келю и Хансу-Йоахиму Вацке за то, что поверили в меня и вернули меня обратно. И наконец, особая благодарность болельщикам «Боруссии». Ваша поддержка потрясающая, и я всегда благодарен вам всем!