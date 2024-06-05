Захарян может пропустить матч против сборной Белоруссии

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
У Арсена была простуда, он болел, но точный ответ о здоровье и состоянии футболиста может дать только врач сборной России.
Сыграет ли Захарян с Беларусью? Думаю, вряд ли.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Захарян пропустил тренировку из-за температуры.
В прошедшем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. За сборную России Захарян провёл 8 игр и имеет на своём счету два ассиста.