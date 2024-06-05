Захарян может пропустить матч против сборной Белоруссии

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной России Геннадий Голубин рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

У Арсена была простуда, он болел, но точный ответ о здоровье и состоянии футболиста может дать только врач сборной России.

Сыграет ли Захарян с Беларусью? Думаю, вряд ли.