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Захарян может пропустить матч против сборной Белоруссии

вчера, 13:36
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

У Арсена была простуда, он болел, но точный ответ о здоровье и состоянии футболиста может дать только врач сборной России.

Сыграет ли Захарян с Беларусью? Думаю, вряд ли.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Захарян пропустил тренировку из-за температуры.

В прошедшем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. За сборную России Захарян провёл 8 игр и имеет на своём счету два ассиста.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:52
Игроку испанского чемпионата совсем не обязательно участвовать в "каком - то" товарняке двух дружественных стран. Матче, который лично мне не нужен и не интересен. Учитывая травматизм Арсена, я бы вообще рекомендовал ему впредь отказываться от всех необязательных матчей на уровне сборной. Кому и что он должен в них доказывать ? Он и так один из сильнейших игроков. Предположу, что лично ему участие в матче неинтересно. Пусть залечивает старые болячки и готовится к чемпионату Испании.
Храневец
Храневец
вчера в 19:12
Не велика потеря от Пеле российского футбола .Только где энтот гений мог простудиться ?????
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:41
Сперцян, Захарян ...
drug01
drug01
вчера в 13:45
Жаль хотелось его видеть!!
Гость
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