Крышка Кубка России упала на Алипа. Игроку бинтом перемотали голову

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вчера, 22:39

«Зенит» переиграл «Балтику» в Суперфинале Кубка России (2:1).

Во время празднования победы защитник «сине-бело-голубых» поднял над головой трофей, после чего крышка кубка упала на игрока. Футболисту перемотали голову эластичным бинтом.

Ранее сам Алип чуть не разбил трофей, уронив его на газон стадиона «Лужники».