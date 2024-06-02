Крышка Кубка России упала на Алипа. Игроку бинтом перемотали голову

«Зенит» переиграл «Балтику» в Суперфинале Кубка России (2:1).
Во время празднования победы защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип поднял над головой трофей, после чего крышка кубка упала на игрока. Футболисту перемотали голову эластичным бинтом.
Ранее сам Алип чуть не разбил трофей, уронив его на газон стадиона «Лужники».
Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=gO2p91m9yuY
🤭🤭🤭
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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