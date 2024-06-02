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Крышка Кубка России упала на Алипа. Игроку бинтом перемотали голову

вчера, 22:39

«Зенит» переиграл «Балтику» в Суперфинале Кубка России (2:1).

Во время празднования победы защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип поднял над головой трофей, после чего крышка кубка упала на игрока. Футболисту перемотали голову эластичным бинтом.

Ранее сам Алип чуть не разбил трофей, уронив его на газон стадиона «Лужники».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:41
Бог шельму метит.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:38
Это знак свыше.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:19
Это месть за то, что уронил кубок. Кубок отомстил и уронил на него крышку
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:12
Я думал, сегодня, пораньше лечь спать. Да разве тут уснёшь, когда такое???????!!!!!!!!!!!!!!!! Только увидел ролик, ещё даже не включая его- уже поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, мой Вам Поклон, за прекрасный подарок- на ночь глядя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, оно- Лучшее лекарство против гипертонии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 23:41, ред.
Кубок сопротивлялся до последнего)...

298eym9qvf8k
298eym9qvf8k
вчера в 23:07, ред.
Так можно и не успеть отпраздновать до конца свой триумф
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:56
Он замахнулся- даже на крышку!!! И вот- ему крышка.
🤭🤭🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:56
Кубок победителю, крышку финалисту.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:55
Это казах никого не жалеет))
Capral
Capral
вчера в 22:50
Крышка, хоть не пострадала?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:44
Это ему за Торопа. Ответка пришла.
Гость
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