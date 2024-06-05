«Пари НН» выкупил полузащитника ЦСКА

«Пари НН» выкупил у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. С футболистом заключили трёхлетний контракт.
В прошедшем сезоне, выступая за ЦСКА и «Пари НН» (на правах аренды), Ермаков сыграл 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.
«Пари НН» выкупил у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. С футболистом заключили трёхлетний контракт.
В прошедшем сезоне, выступая за ЦСКА и «Пари НН» (на правах аренды), Ермаков сыграл 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.
Думал,обратно вернут.
Думал,обратно вернут.
Парню надо дать больше игрового времени . Удачи в НН.
Парню надо дать больше игрового времени . Удачи в НН.