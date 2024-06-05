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«Пари НН» выкупил полузащитника ЦСКА

вчера, 16:39

«Пари НН» выкупил у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. С футболистом заключили трёхлетний контракт.

В прошедшем сезоне, выступая за ЦСКА и «Пари НН» (на правах аренды), Ермаков сыграл 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 20:49
Ну хоть продали😅
Думал,обратно вернут.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:43
В Нижнем будет больше игрового времени получать.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:41
Правильное решение. НН нужно усиливаться, иначе в следующем сезоне будут снова кандидатом на вылет из РПЛ.
lotsman
lotsman
вчера в 18:01
Хорошо показал себя в аренде вот и решили выкупить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:44
Какая перспектива? Парень сыграл 22 матча в РПЛ. Он игрок основы НН здесь и сейчас.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:38
При такой высокой конкуренции в ПЗ Никита выходил только на замены.
Парню надо дать больше игрового времени . Удачи в НН.
Scorp689
Scorp689 ответ 99sxt2ww3jc8 (раскрыть)
вчера в 17:32
Фармацевт, он же гендир клуба, который футбольных правил не читал, тупо купил на перспективу, с целью перепродать...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:59
Наверное правильно сделали что выкупили... удачи в играх.
99sxt2ww3jc8
99sxt2ww3jc8
вчера в 16:54
Начали сорить деньгами на радостях, что не вылетели.
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