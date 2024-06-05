«Химки» расстанутся с рядом игроков

После выхода в РПЛ «Химки» намерены расстаться с целым рядом игроков. Клуб покинут защитник Лео Андраде, а также нападающие Кирилл Панченко и Артём Кулишев. Скорее всего, «химчане» не станут продлевать контракт с игроком обороны Львом Скворцовым.
Решение по будущему нападающего Аршака Коряна, у которого тоже заканчивается соглашение, будет принято после сборов. Также сообщается, что «Химки» отказались продлевать аренду форварда Владислава Яковлева и защитника Юрия Журавлёва.
Ранее подмосковный клуб объявил о первом подписании.