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«Химки» расстанутся с рядом игроков

вчера, 12:22

После выхода в РПЛ «Химки» намерены расстаться с целым рядом игроков. Клуб покинут защитник Лео Андраде, а также нападающие Кирилл Панченко и Артём Кулишев. Скорее всего, «химчане» не станут продлевать контракт с игроком обороны Львом Скворцовым.

Решение по будущему нападающего Аршака Коряна, у которого тоже заканчивается соглашение, будет принято после сборов. Также сообщается, что «Химки» отказались продлевать аренду форварда Владислава Яковлева и защитника Юрия Журавлёва.

Ранее подмосковный клуб объявил о первом подписании.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 13:28
Тут список поскромнее чем у Акрона.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:31
Зря они так, надо было дать им сезон отыграть !
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:30
Игроки сделали свое дело, могут дальше варится в пердиве...
Гость
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