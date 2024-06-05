«Химки» расстанутся с рядом игроков

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вчера, 12:22

После выхода в РПЛ «Химки» намерены расстаться с целым рядом игроков. Клуб покинут защитник , а также нападающие и . Скорее всего, «химчане» не станут продлевать контракт с игроком обороны Львом Скворцовым.

Решение по будущему нападающего , у которого тоже заканчивается соглашение, будет принято после сборов. Также сообщается, что «Химки» отказались продлевать аренду форварда и защитника .

Ранее подмосковный клуб объявил о первом подписании.