Вратарь, покинувший «Зенит», может продолжить карьеру в Европе

Вратарь Александр Васютин имеет ряд предложений от клубов РПЛ и из Европы. Об этом сообщил агент игрока Александр Дубровин.
Предложения по Александру есть, и футболист их рассматривает. У нас есть предложения из Скандинавии, Венгрии и клубов РПЛ. Из них Васютин выберет, что ближе ему по духу — остаться в России или продолжить карьеру в Европе.
В текущем сезоне, выступая за «Зенит», Васютин сыграл 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей и 2 игры провёл на ноль. Ранее «сине-бело-голубые» объявили об уходе 29-летнего россиянина.