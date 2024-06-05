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Вратарь, покинувший «Зенит», может продолжить карьеру в Европе

вчера, 14:00

Вратарь Александр Васютин имеет ряд предложений от клубов РПЛ и из Европы. Об этом сообщил агент игрока Александр Дубровин.

Предложения по Александру есть, и футболист их рассматривает. У нас есть предложения из Скандинавии, Венгрии и клубов РПЛ. Из них Васютин выберет, что ближе ему по духу — остаться в России или продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне, выступая за «Зенит», Васютин сыграл 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей и 2 игры провёл на ноль. Ранее «сине-бело-голубые» объявили об уходе 29-летнего россиянина.

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Все комментарии
fqq6dxktpwu2
fqq6dxktpwu2
вчера в 17:59
Пусть ему хоть там повезет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:35
Будем только рады, если всё сложится...
Гость
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