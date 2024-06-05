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«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова

вчера, 15:26

«Зенит» договорился с «Бешикташем» о переходе полузащитника сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. С помощью Зайнутдинова «Зенит» планирует усилить левый фланг обороны. Переговоры с игроком продолжаются.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Его контракт рассчитан до июля 2027 года. В прошедшем сезоне 26-летний фланговый игрок провёл 37 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает казаха в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов не собирается возвращаться в Россию.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:35
Источник: 6
Утки отсюда косяками вылетают.))
STVA 1
STVA 1 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:26
Может и такое конечно случится!
Palex
Palex ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:16
Дугласу уже 30 плюс начал, частенько травмироваться, так что, может и появится у казаха шанс. Алип к примеру, отвоевал место в основе.
Naherger
Naherger
вчера в 20:52
Да пофиг. Все равно так себе игрочишко,за сезон штук 5 удачных игр.
а у семака он будет мало играть.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:43
Я доси не понимаю зачем мы его продали !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:10
Потрусили грушу под названием "Бешикташ"!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:32
Парень идет на лавку, так как не думаю что Дугласа подвинет! Но это его право!Кто то хочет играть , кто то выбирает бОльшую зарплату!Имеет право!
4RT
4RT
вчера в 17:28
Любимое занятие газпромовских. Хватай всех подряд,а вось когда не то и пригодится
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 17:20
Идеальная замена под Дугласа.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:06
трансфер типа Ахметова
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:11
Говорят так, потому что не надеются на приглашение Зенита. Если позовут, бросит всё.
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
Было сообщение, что он не собирается возвращаться в Россию. Пока не будет официального сообщения, верить особо не стоит.
Glosser
Glosser
вчера в 15:46
Всё, что в Турции не годно, нужно тащить себе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:30
Хороший полузащитник,пригодится Зениту !
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