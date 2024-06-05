«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова

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вчера, 15:26

«Зенит» договорился с «Бешикташем» о переходе полузащитника сборной Казахстана . Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. С помощью Зайнутдинова «Зенит» планирует усилить левый фланг обороны. Переговоры с игроком продолжаются.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Его контракт рассчитан до июля 2027 года. В прошедшем сезоне 26-летний фланговый игрок провёл 37 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает казаха в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов не собирается возвращаться в Россию.