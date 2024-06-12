Иван Сергеев: «Никто не думал, что „Зенит“ может не выиграть чемпионство»

Нападающий высказался о чемпионстве «Зенита» по итогам завершившегося сезона.

Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И все так и сложилось. Это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство все эмоциональнее. Конечно, лучше не нервничать. Но я скажу так, это самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал.