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Иван Сергеев: «Никто не думал, что „Зенит“ может не выиграть чемпионство»

вчера, 09:19

Нападающий Иван Сергеев высказался о чемпионстве «Зенита» по итогам завершившегося сезона.

Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И все так и сложилось. Это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство все эмоциональнее. Конечно, лучше не нервничать. Но я скажу так, это самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 13:01
Как раз Краснодар с Динамо сыграли как надо...как и ожидали...
РПЛ ....3 игры за год - 3 победы Краснодара с общим счётом 7:2....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:42
Сергеев давно перерос рпл, ему пора в фнл
tqham9sw7kwx
tqham9sw7kwx
вчера в 11:07
Да, Иван Сергеев прав. Каждый год чемпионство становится всё более эмоциональным, ведь борьба за него идёт до последнего тура.
a-league
a-league
вчера в 11:03
Самое главное, что Песьяков тоже так не думал
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:59, ред.
зениту просто повезло в этом чемпионате вот и все. Другие команды проспали чемпионство...но играть надо всем и будет интереснее ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:41
Или сведена к микроскопическим потугам по сравнению с неграми галеры))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:37
Думаю твоей заслуги в этом практически нет)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:35
В последнем туре всё зависло не от зенита
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:32
Зениту просто повезло
lotsman
lotsman
вчера в 10:18
Никто не думал, но нервы вы потрепали.)
v34j6ddcscsz
v34j6ddcscsz ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 09:55
И так шесть раз подряд.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:38
Доброе утро. Исправили.
FruttyPups
FruttyPups ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:34
спасибо, исправили.
Вещий
Вещий
вчера в 09:31
Это не Зенит был лучше других... это Динамики и Быки не сыграли как надо...
beqgyz72dmnq
beqgyz72dmnq
вчера в 09:30
Просто повезло! Теперь надо играть лучше
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:28
А в заголовке не пропущено ли.. "можем НЕ выиграть"...
adekvat
adekvat
вчера в 09:24
Никто не думал, все знали.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:23
А почему возврат ставки Габон - Гамбия ,счет 3-2 победа хозяев?
Гость
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