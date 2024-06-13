«Манчестер Сити» следит за талантом из «Вольфсбурга»

Нападающий «Вольфсбурга» Дженан Пейчинович заинтересовал «Манчестер Сити».
Игрок забил 31 гол в 21 матче за команду «Вольфсбурга» U19 в прошлом сезоне.
Футболист может присоединиться к «горожанам» на правах аренды.
Нападающий «Вольфсбурга» Дженан Пейчинович заинтересовал «Манчестер Сити».
Игрок забил 31 гол в 21 матче за команду «Вольфсбурга» U19 в прошлом сезоне.
Футболист может присоединиться к «горожанам» на правах аренды.
а дальше была куча трофеев и звание одного из лучших полузащитников последнего десятилетия.
Кевин Де Брюйне.
И вот новый талант из Вольфсбурга.
а дальше была куча трофеев и звание одного из лучших полузащитников последнего десятилетия.
Кевин Де Брюйне.
И вот новый талант из Вольфсбурга.