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«Манчестер Сити» следит за талантом из «Вольфсбурга»

вчера, 21:12

Нападающий «Вольфсбурга» Дженан Пейчинович заинтересовал «Манчестер Сити».

Игрок забил 31 гол в 21 матче за команду «Вольфсбурга» U19 в прошлом сезоне.

Футболист может присоединиться к «горожанам» на правах аренды.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:37
Результат впечатляющий.. Талант на лицо... А вот получится или нет время покажет
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:47
Посмотрим, что получится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:38
9 лет назад бельгийский талант из Вольфсбурга перешел в МанСити.
а дальше была куча трофеев и звание одного из лучших полузащитников последнего десятилетия.
Кевин Де Брюйне.
И вот новый талант из Вольфсбурга.
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