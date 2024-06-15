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Триппьер: «Способности Фодена пугают»

вчера, 19:39

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился мнением о способностях полузащитника национальной команды Фила Фодена:

Фил Фоден — это Фил Фоден. Он всегда был одним из моих самых любимых футболистов. Я могу вернуться на базу и увижу его с мячом. Он одержим футболом. Все видят, что он делает на поле, но никто не видит, что он делает на тренировках. Его видение поля и техника просто пугают.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:22
Так пусть ФФ покажет на Евро то что видел Триппьер на тренировках....
Удачи ему...действительно очень классный футболист...
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Все боятся Триппьера, а он Фодена.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:18
надо смотреть в деле парня..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:55
Проклятие Кейна не пугает?))
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 19:45
Здравствуйте. Почему нельзя добавлять полузащитника сборной Испании
Родри ? Его просто нет в списке игроков.
Гость
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