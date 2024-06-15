Триппьер: «Способности Фодена пугают»

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился мнением о способностях полузащитника национальной команды Фила Фодена:
Фил Фоден — это Фил Фоден. Он всегда был одним из моих самых любимых футболистов. Я могу вернуться на базу и увижу его с мячом. Он одержим футболом. Все видят, что он делает на поле, но никто не видит, что он делает на тренировках. Его видение поля и техника просто пугают.
Удачи ему...действительно очень классный футболист...
Удачи ему...действительно очень классный футболист...
Родри ? Его просто нет в списке игроков.
Родри ? Его просто нет в списке игроков.