«Крылья Советов» хотят подписать нападающего «Динамо»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
По данным источника, самарский клуб рассматривает 21-летнего форварда в качестве усиления линии атаки этим летом.
Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
По данным источника, самарский клуб рассматривает 21-летнего форварда в качестве усиления линии атаки этим летом.
Ярика в Динамо ещё не списали, рассчитывают на него и не собираются никуда сбагривать.
Ярика в Динамо ещё не списали, рассчитывают на него и не собираются никуда сбагривать.