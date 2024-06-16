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«Крылья Советов» хотят подписать нападающего «Динамо»

вчера, 18:17

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

По данным источника, самарский клуб рассматривает 21-летнего форварда в качестве усиления линии атаки этим летом.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:24
Какая Динамо забота от того, что там рассматривают в КС?
Capral
Capral
вчера в 19:06
Не знаю, насколько правдивая информация, но прошлый сезон, у Лички, Гладышев, практически не играл, в то время, как у Йокановича- он был, едва ли не главный ассистент Тюкавина, и они, вдвоём- принесли команде немало важных очков. Если судьба, Ярику перебраться в Самару, пожелаю ему Удачи!!! Парень- он способный, с мозгами и неплохой техникой. Вполне возможно, что, у толкового и вдумчивого тренера Осинькина, футболист обретёт себя в новом качестве... Возраст подходящий, способности имеются, а значит- Удачи!!!
баск
баск
вчера в 18:25
Не может. Это очередной пустой пук от Карпа.

Ярика в Динамо ещё не списали, рассчитывают на него и не собираются никуда сбагривать.
Гость
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