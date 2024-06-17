В «Наполи» сообщили, что Кварацхелия не продаётся

В «Наполи» обозначили свою позицию касательно возможной продажи нападающего Хвичи Кварацхелии.
Касательно заявлений представителя Кварацхелии Мамуки Джугели и отца Хвичи Бадри, «Наполи» напоминает, что договор футболиста с клубом рассчитан еще на три года.
Кварацхелия не продаётся. Будущее игрока, связанного контрактом с «Наполи», определяют не агенты и отцы, а клуб. Вопрос закрыт.
Мафиози Де Лаурентиса на сходке с авторитетами Грузии, показали кто в доме хозяин.) А если серьёзно, то контракт, есть контракт. Подписан, значит надо его соблюдать. Не насильно же его заставляли подписывать. Хвиче в любом случае нужно успокоиться, тем более, если он хочет играть в топ-клубе, и работать ещё лучше на тренировках и в играх. чтобы доказать что он этого достоин. Тогда появится больше шансов, что ПСЖ выкупит его контракт или заплатит все отступные за Хвичу, если они там прописаны. Не знаю какие там условия были прописаны, но одно можно сказать точно: если Хвича поддастся эмоциям, скиснет и перестанет играть, тогда он вообще никому нужен не будет.
Мафиози Де Лаурентиса на сходке с авторитетами Грузии, показали кто в доме хозяин.) А если серьёзно, то контракт, есть контракт. Подписан, значит надо его соблюдать. Не насильно же его заставляли подписывать. Хвиче в любом случае нужно успокоиться, тем более, если он хочет играть в топ-клубе, и работать ещё лучше на тренировках и в играх. чтобы доказать что он этого достоин. Тогда появится больше шансов, что ПСЖ выкупит его контракт или заплатит все отступные за Хвичу, если они там прописаны. Не знаю какие там условия были прописаны, но одно можно сказать точно: если Хвича поддастся эмоциям, скиснет и перестанет играть, тогда он вообще никому нужен не будет.