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В «Наполи» сообщили, что Кварацхелия не продаётся

вчера, 08:47

В «Наполи» обозначили свою позицию касательно возможной продажи нападающего Хвичи Кварацхелии.

Касательно заявлений представителя Кварацхелии Мамуки Джугели и отца Хвичи Бадри, «Наполи» напоминает, что договор футболиста с клубом рассчитан еще на три года.

Кварацхелия не продаётся. Будущее игрока, связанного контрактом с «Наполи», определяют не агенты и отцы, а клуб. Вопрос закрыт.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15
"Не продается" или "не покупают"?)
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:46, ред.
Придётся Хвиче пока играть за "Наполи", а агенту и его бате поумерить свой пыл.
Мафиози Де Лаурентиса на сходке с авторитетами Грузии, показали кто в доме хозяин.) А если серьёзно, то контракт, есть контракт. Подписан, значит надо его соблюдать. Не насильно же его заставляли подписывать. Хвиче в любом случае нужно успокоиться, тем более, если он хочет играть в топ-клубе, и работать ещё лучше на тренировках и в играх. чтобы доказать что он этого достоин. Тогда появится больше шансов, что ПСЖ выкупит его контракт или заплатит все отступные за Хвичу, если они там прописаны. Не знаю какие там условия были прописаны, но одно можно сказать точно: если Хвича поддастся эмоциям, скиснет и перестанет играть, тогда он вообще никому нужен не будет.
xajaks
xajaks
вчера в 12:24
Все продается, вопрос в цене
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:35
Замечательно агент работает на своего клиента, провоцируя его клуб и его фанатов.
Если Хвича не глупый, он просто обязан поговорить с агентом и чтобы тот принес свои извинения за такие слова.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 10:54, ред.
мне всегда шутейно импонировала позиция итальянских команд к легионерам, любой легионер если он не Марадонна по сути становится рабом, и надо обладать боольшим творческим потенциалом, чтобы не закиснуть в таком отношении. А там ещё Конте вдобавок, это с точки зрения благоприятной разряженной атмосферы в команде хуже вообще не найти
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:51
Что, и отступные в контракте не прописаны?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:33
Всё покупается, и всё продаётся. Дело только в сумме отступных.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:15
Можно ещё Данию образца 1992 года вспомнить, но вот только там были команды на порядок сильнее чем Грузия.
Ну, а Люксембург это примерно уровень Грузии.
А обсурд попадания той же Грузии вообще зашкаливает.
Команда занимает в отборе предпоследнее место, ниже только безнадёжный Кипр и благодаря УЕФА разыгрывает путёвку среди таких же неудачников.
Посмотрите ради интереса состав Грузии, кому там сенсацию делать?
Там кроме Хвичи никого нет.
Для них будет удачей если хоть в одном матче не будет разгрома.
От турок и португалов получат полную авоську, да и чехи должны без проблем побеждать.
ssspartak
ssspartak ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:53
Отчасти и да и нет. Насчет случайности, будем помнить что многие события случайны. Думал кто то заранее что греки могут выиграть чемпионат европы в свое время? Сейчас и люксембург играет уже на новом уровне, хотя мы то помним как они проигрывали чуть ли не с двузначным счетом. Я не говорю что Грузию ждет успех, но у них есть шанс.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 09:44, ред.
Грузия случайный пассажир на Евро и всё благодаря непонятным реформам УЕФА.
Не удевлюсь, что скоро вообще отбора не будет, а все команды будут принимать участие в финальном турнире.
При старом формате Грузия никогда бы не отобралась.
Так, что будут мальчиками для битья и Хвича никак себя не проявит.
9h8ea4gwvf79
9h8ea4gwvf79
вчера в 09:38
Правильная позиция клуба. С ней либо цену можно набить, либо с игрока что-то поиметь.
5jghqm2aksbz
5jghqm2aksbz
вчера в 09:34
Раз папа игрока не хочет, чтобы сын играл в команде, он не будет играть, лучше продать и не искать проблем.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:24
Кому он нужен? Если только ПСЖ они и Сафонова купили
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:24
А зря! Надо продавать!Парень выдал сезон как и вся команда , но теперь далеко не тот
cska1948
cska1948 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:21
Думать надо было, когда долгосрочный контракт с Наполи подписывал.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:20
Этим нужно постоянно напоминать, а то сядут на шею...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:10
Бугага. Обломали Хвичу и Ко.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:08
Если Наполи серьёзно не хотят продавать, то делают большую ошибку.
У Хвичи есть проблема, если он захандрит, то пиши пропало.
Так было уже в Рустави, Локо и Рубине.
Не удивлюсь если всё закончится скандалом и разрывом контракта.
Может пойти по стопам Неймара.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:06
Всё зависит от выступлений Хвичи на евро. В случае его успешной игры, он может и продаваться
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 08:57
Четко ясно и по делу
ttsn2cxx4gt4
ttsn2cxx4gt4
вчера в 08:53
Три года будет играть а там будет видно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:51
Вопрос решен,не продается, а что сам Хвича думает об этом?
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