В «Наполи» сообщили, что Кварацхелия не продаётся

В «Наполи» обозначили свою позицию касательно возможной продажи нападающего .

Касательно заявлений представителя Кварацхелии Мамуки Джугели и отца Хвичи Бадри, «Наполи» напоминает, что договор футболиста с клубом рассчитан еще на три года.

Кварацхелия не продаётся. Будущее игрока, связанного контрактом с «Наполи», определяют не агенты и отцы, а клуб. Вопрос закрыт.